Terazi burcu diğer burçlar ile uyumu: Terazi kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Terazi burcu diğer burçlar ile uyumu: Terazi kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Terazi burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Terazi kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Terazi Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Terazi Burcu ile Koç Burcu Uyumu

İki zıt karakterden muhteşem bir uyum çıkabilir mi? Tabikide bunun canlı örneği terazi kadını ve koç erkeğidir. Koç erkeğinin size tamamen zıt olması sizde büyük ilgi uyandıracaktır. Koç burcu erkeğine kendinizi sevdirmeyi kolayca başarabilirsiniz.

Terazi Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Boğa burcu etkileyici ve güzel detaylardan hoşlanır. Doğal olarak sizin detaycı olmanız onun radarına girmenize neden olur. İkinizde derin duygulara ve kuvvetli hisslere sahip olmanız güzel bir ilişkiye başlamanızı sağlar. Bu ilişkide sabır en önemli silahınız.

Terazi Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler erkeği zeki, espirili, neşeli ve çok yönlü olması sizin ilgi duyacağınız bir eş adayını karşınıza çıkarıyor. İkizler erkeği ile aranızdaki ortak noktaları bulduktan sonra ilişkiniz her geçen gün güzelleşecektir.

Terazi Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Terazi burcu kadını için yengeç burcu erkeğini bay doğru olarak nitelendirmek doğru olur. Aradığınız aşkı yengeç burcunda bulacaksınız. Hislerinin kuvvetli olması ve duygusal bir yapıya sahip olmaları ilişkinizi hep canlı tutacaktır.

Terazi Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Terazi burcu kadınının ilişkide aradığı sevgi dolu, paylaşımcı, eğlenceli, hareketli ve değer veren özelliklerin hepsi aslan burcu erkeğinde vardır. Aslan burcunun kıskançlığı zaman zaman sizi rahatsız etse de uzun süreli ilişkilerde alışacaksınız.

Terazi Burcu ile Başak Burcu Uyumu

İki burç da hem terazi burcu hem de başak burcu maddeye önem verir ve akılcıdırlar. Bu nedenle ikisininde önem verdikleri doğrular farklı olabilir. Sabırlı olmayı bilmiyor ve alttan almak size göre değilse başak burcundan uzak durun.

Terazi Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Terazi burcu erkeği ve kadını birbiri ile uyum içinde bir aşk yaşayabilir. Hatta bu aşkları diğer insanlar tarafından kıskanılabilir. Birbirlerinin duygusallıklarını besleyebilir ve ortak görüşlerinde uzun saatler sohbet edebilirler.

Terazi Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Derin bir aşk yaşamak istiyorsanız kesinlikle akrep burcu size göre bir seçim olacaktır. Dergin duyguları ve paha biçemedikleri sevgileri sizi esir alacaktır. Sizi mutlu etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazırdırlar.

Terazi Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Yay burcu çift karakterli olduğundan ilk aşlarda ondan etkilenebilirsiniz. İlk gördüğünüzde o kadar canlı, hareketli ve neşelidirki işte aradığım aşkı buldum dersiniz. Ancak öle bir zaman gelirki yay burcu kabuğuna çekilir ve o neşesini canlılığını yitirir. Burada sizin elinizi taşın altına koyarak onun motivasyonunu düzeltmeniz gerekebilir.

Terazi Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Oğlak burcu erkeği ile ilişki yaşamayı düşünüyorsanız tam bu burcun özelliklerini birebir gösteren bir erkekle beraber olmalısınız. Aksi taktirde sonunu getiremeyeceğiniz bir ilişkiniz ve mutsuzluk ile başbaşa kalırsınız.

Terazi Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Terazi burcu kadınının en iyi anlaşabileceği burçlardan biri kova burcudur. Kova burcu erkeğinin özgürlüğüne düşkün tavırları sizde şok etkisi yaratırken, sizin sanata olan ilginiz ve müzik tutkunuz onun size hayran kalmasını sağlayacaktır.

Terazi Burcu ile Balık Burcu Uyumu

İlk başlarda balık erkeğine karşı bir ilgi duyabilirsiniz. Aranızda derin duygular ve sevgi bağı oluşur. Ancak ilerleyen dönemlerde balık burcu erkeğinin, olaylara bakış açısı, duygusallığı ve kıskançlığı sizi yorabilir. Bu nedenle ilişkiye başlamadan önce bunları göze alıp alamadığınızı düşünmelisiniz.