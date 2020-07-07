Yay burcu özellikleri nelerdir: Yay burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Yay Burcu Genel Özellikleri

Yay burcu, astrolojide burçlar kuşağının dokuzuncu burcu olarak 24 Kasım - 22 Aralık tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Ateş olan burcun, yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Sevdikleri renkler; Turkuaz ve Mor olan yay burcunun uğurlu taşları ise Firuze ve Mavi Topaz'dır.

Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 3 olup günleri ise Perşembedir. Yay burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda İkizler burcudur. En sevdiği çiçekler ise; Leylak, Mor Menekşe, Karanfil ve Kırmızı Güldür.

Yay Burcu Kişisel Özellikleri

Kavrama kabiliyetleri çok gelişmiş yay burçlarında yaptıkları her işte başarı elde edebilme gücüne sahiptirler.

Özellikle felsefi konulara çok yatkınlardır.

Yay burçlarının en genel kişilik özellikleri samimililikleri ve hayata olumlu bakış açılarıdır.

Yay burçları gençken ne kadar dikkatsiz ve geleneklere aykırı bir tutum sergileseler de yaptıklarından dersler çıkartıp hayat bakış açılarını olgunlaşarak değiştirebilmektedirler.

Aşırı pratik zekalı olsalar da patavatsızlıklarıyla meşhurdurlar, ayrıca bağımsızlıklarına çok düşündürler.

Hayatlarının kısıtlandığını fark eden yay burçları psikolojik olarak alt üst olmaya meyillidirler.

Kolaylıkla risk alabilme kapasiteleri vardır.

Yapacakları işlerde hiç düşünmeden karar alabilirler.

Yeniliklere çok açık olan bu burç yeni şeyleri araştırıp keşfetme deneyimi yaşamayı çok severler.

Yay Burcu Fiziksel Özellikleri

Yay burcunun genel fiziksel özellikleri; Uzun boylu ve ince zarif bir vücuda sahiptirler. İyimserlikleri bakışlarına yansıyan ve kendilerinden her zaman emin bir duruşları vardır.

Yay Burcu Olumlu Özellikleri

Yay burçlarının en fazla öne çıkan olumlu özellikleri hayata bakış açılarının her zaman iyimser olması ve kendine her durumda güvenmesidir.

Hayat enerjisi çok yüksek olan ve genellikle çevresine neşe saçan bir burçtur.

Yay burcu erkeği atılgan bir burçtur ancak yanlış atılımlarından ders çıkartırlar bu nedenle de çabuk olgunlaşırlar.

Sorumluluk alma bilinçleri çok gelişmiştir.

Yay Burcu Olumsuz Özellikleri