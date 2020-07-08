Yay burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Yay erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Yay burcu erkekleri özgürlüklerine düşkün bilgiye aç yapıları dürüst ve macaraperest yönleriyle ön plana çıkarlar. Oldukça meraklı kişilikler yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmeye bayılırlar. Arkadaşlığa ve dostluğa çok önem verirler bu nedenle çevreleri çok kalabalıktır. Peki yaya burcu erkekleri kimlerle anlaşabilir gelin birlikte inceleyelim.

Yay Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Aslan burcu

Koç burcu

İkizler burcu

Terazi burcu

Yay burcu erkeleri aslında herkesle anlaşabilirler çevreleri çok kalabalıktır ancak herkesle dost olmaz daha yüzeysel arkadaşlıklar kurarlar. Yay burcu erkeği özellikle aslan burcuyla hayata bakış açıları aynı olduğu için çok iyi anlaşırlar çünkü her iki burçta hayattan keyif alamayı çok iyi bilirler ve enerjileri çok iyi tutar.

Maceraperest olan yay burcu erkekleri içindeki cesareti bir tek koç ile dengeleyebilirler çünkü koç burcununda gözü karadır ve onlarlar maceradan maceraya atılabilirler.

Eğlenmenin kitabını yazan yay burcu ikizler gibi eğlenceli bir burçla bir araya gelirse ortalık bir anda şenlenir. İki burcun frekansları çok iyi tutar.

Bir diğer iyi anlaştı burç ise terazi burcudur. Çünkü terazilerde kendileri gibi suya sabuna dokunmaz kimseye bulaşmaz kavgadan kaostan uzak durudrlar onlar sadece eğlenmenin peşindedir bağlanmanın değil yüzeysel ilişkilerin olmazsa olmazı terazi burcu tam yayların kalemidir onlarla çok iyi anlaşıralar.

Yay Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Başak burcu

Boğa burcu

Oğlak burcu

Yay burcu erkelerinin özgürlüğüne düştün pervasız ve eğlenmeyi seven hatta bazı durumlarda çok patavatsız oluşları çoğu kişiyle anlamamasına neden olabilmektedir. Bu burçların başındada da başak burçları gelir. Başakların düzen sevişleri hayatı çok ciddiye alışları asla yay burcu erkeğinin mevzuları değildir o hayatı ciddiye almaz eğlence olarak görür bu nedenle başaklarla anşalamazlar aynı zaman boğa burcunun geleneksel kuralları da yay burcu erkeklerine göre değildir.

Boğa burçlarıyla da anlaşamzlar. Son olarak anlaşamadıkları burç ise oğlak burçlarıdır. Onların kuralları sorumluluk bilinçleri yay burcu erkeğine çok geçer bu nedenle oğlak burcu biriyle anlaşamazlar.