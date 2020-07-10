Yay burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır: Yay erkeği aşkını nasıl belli eder?

Yay burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır burada. Yay erkeğini etkilemenin yolları neler, aşkını nasıl belli eder, gönlü nasıl alınır tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Yay burcu erkeğinden hoşlanıyorsanız öncelikli olarak onların genel karakteristik özelliklerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Bu nedenle başlıca yay burcu erkeklerinin özelliklerine değinmemiz gerekir.

Yay burcu erkeğinin genel özellikleri; entelektüel bir kişiliğe, okumayı ve araştırmayı seven, enerjik bir yapıya sahiplerdir. Sıcakkanlı, ılımlı yapılarıyla tanınırlar. Özgürlüklerine düşkünlerdir ve kısıtlanmaya tahammülleri yoktur.

Yay Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Yay burcu erkekleri özgürlüklerinden ödün vermek istemezler bu nedenle kendilerini kısıtlamayacak kadınları tercih ederler. Maceracı bir karaktere sahip oldukları için kendileri ile maceralara atılan sürekli planlar yapıp gezmek isteyen ve bilgi paylaşımı yapabildikleri kadınların etkisi altına girerler.

Dürüst ve açık sözlü kadınlardan hoşlanırlar, hileci ve yapmacık olduğunu düşündüğü kadınlardan uzak dururlar. Yay burcu erkekleri eğlencelidirler ve eğlenmeyi çok sever. Enerjiklerdir spora çok düşkünlerdir. Bu nedenle partnerlerinde aradıkları özellik kendileri gibi enerjik, eğlenceli ve spor yapmayı seven kişilerdir.

Yay Burcu Erkekleri Aşkını Nasıl Belli Eder?

Yay burcu erkekleri gezmeyi tozmayı çok severler ve özgürlüklerine çok düşkünlerdir. Eğer yaptıkları planlara sizi de dahil ediyorsa ya da özgürlüklerinden ödün verdiklerini hissettiriyorlarsa yay burcu erkeği aşık olmuş demektir. Yay burcu erkekleri maceraperesttir bitmez tükenmek bilmeyen yeni hevesleri vardır ve hepsini gerçekleştirebilecek enerjiye sahiplerdir. Eğer bir kadın için heveslerinden ve maceralarından çoktan vazgeçtiyse ve partnerinin yanından kovsa bile ayrılmıyorsa yay burcu aşka çoktan yelken açmıştır.

Yay Burcu Erkeğinin Gönlü Nasıl Alınır?

Yay burcu erkeklerinin kalbi kırılmaya pek müsait değildir. Onları gücendirmek çok zor bir iştir. Kırdıysanız da suyu çok bulandırmayın yay burcu çoktan unutup gitmiştir. Sizde böyle bir kırgınlığın yaşandığını unutun bitsin, gitsin.