Yay burcu erkeği özellikleri nelerdir: Yay burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

Yay burcu erkeği özellikleri nelerdir detayları ile burada. Yay burcu erkeği aşk hayatı, olumlu, olumsuz, fiziksel özellikleri ve tüm merak edilenler için tıkla!

Yay Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Çevrenizde sürekli sosyal tarihi siyasi kitaplar okuyan birini görüyorsanız bilin ki onlar yay burcu erkekleridir. Romantik içerikli kitaplar okumayı sevmeyen daha çok sosyal ve siyasi olaylar hakkında bilgi edinmeyi severler. Neredeyse her türlü şey hakkında bilgi ve kültüre sahiptirler. Çünkü onlar neredeyse her konuya aşırı ilgi ve merak duyarlar. Belki de bu sebepten dolayı yay burcu erkekleri çok kibar zarif ve efendi tavırları vardır.

Yay burcu erkekleri kendilerini sevdikleri ve özgüvenleri yüksek oldukları için diğer tüm canlılara karşı sevecen ve cana yakınlardır. Sosyal ve iş yaşantılarında enerjik neşeli ve mutlu oldukarı için çevresindeki insalar tarafından hep yakınlık görürler. Mutlu olan insanlar çevresindeki insanları da mutlu eder cümlesinin vücut bulmuş halidir yay burçları.

Genellikle yardım sever ve ılımlı kişilikleri vardır. Yay burcu erkeleri enerjilerinin verdiği etkiyle sürekli mekan değiştirmek gezmek dolaşmaktan çok keyif alırlar. Kapalı ortamlarda çok fazla kalamazlar ve sabahtan akşama kadar ofis ortamında çalışmayı hiç sevmezlerdir.

Yay Burcu Erkeği Fiziksel Özellikleri

Yay burcu erkekleri genellikle dolgun dudaklara ve büyük gözlere sahiplerdir. Saçı ve sakalı dağınık bi halde takıldıkları için salaş bir eda sergilerler. Rahatlığı ve özgürlüğü vedikleri için onları takım elbise ile görmeniz çok mümkün değildir.

Yay Burcu Erkeği ve Aşk

Yay burcu erkeğine aşık olanız büyük bir kumar oyanamak gibidir çünkü size ölümüne bağlanıp çok sevebilirler. Ancak bir anda siz yokmuşsunuz gibi davranıp sizden ayrılmadan başka birine de aşık olabilirler.

Yay Burcu Erkeği Olumlu Özellikleri

Yay burcu erkeklerinin en belirgin olumlu özellikleri dürüst cana yakın ve güvenilir olmalarıdır.

Dostluk ve sevli ilişkilerinde sahiplenici tutumlarıyla herkesin gönlünü fethetme özelliğine sahiplerdir.

Yay Burcu Erkeği Olumsuz Özellikleri