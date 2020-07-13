Yay burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır: Yay kadını aşkını nasıl belli eder?

Yay burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır burada. Yay kadınını etkilemenin yolları neler, aşkını nasıl belli eder, gönlü nasıl alınır tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Yay burcu kadınından hoşlanıyorsanız öncelikli olarak onların genel karakteristik özelliklerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Bu nedenle başlıca yay burcu kadınının özelliklerine değinmemiz gerekir.

Yay burcu kadınının genel özellikleri; aktif enerjik entellektüel bilgili çekici ve maceraperet bir karektere sahiplerdir. Özgür ruhları kısıtlanmaya gelmez. Yeni yerler keşfetmek yeni insanları tanıma çok hoşlarına gider.

Yay Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Yay burcu kadınları kendileri çok enerjik ve aktif bir karaktere sahiplerdir bu nedenle partnelerininde aktif enerjik olmasını isterler. Maceracı ve entellektüel erkekler çok ilgisini çeker. Öğrenimleri yüksek bilgili kültürlü erkeklerden hoşlanırlar. Eğitime çok önem verirler. Popüler erkekler çok ilgilerini çeker yıldızı parlak erkeklerle birlikte olmak isterler.

Bağımsızlığını kısıtlayan insanları hiç sevmezler onu özgür bırakacak yapacaklarına müdahale etmeyecek bir erkekle birlikte olmak isterler. Flört etmeyi çok severler ve flört dönemlerinin uzun olması onları çok heyecanlandır. Gülmeyi çok sevdikleri için kendini eğlendiren insanlar onlara çok çekici gelir. Dürüslük onlar için çok önemlidir. Yalan yakaladığı zaman üstünü çizmekten çekinmezler.

Yay Burcu Kadını Aşkını Nasıl Belli Eder?

Yay burcu kadını aşık olursa enerjisi tavan yapar ele avuca sığmaz. Normalde sertmizaçlı olmalarına rağmen aşık olduklarında şevkatli bir insan dönüşürler. Kendinden başkasını önemsemeye başladıysa eğer o kişiye aşık olmuş demektir. Sorumluluk almayı hiç sevemeyn bir yapısı olan yay kadınları sorumluluk almaya başladıysa bilin ki aşık olmuştur ve anı yaşamaya korkuyordur. Özgürlüğüne daha az düşkün olup sadece kendi isteklerine odaklanmaktan vazgeçerler.

Yay Burcu Kadınının Gönlü Nasıl Alınır?

Yay burcu kadınını kırmak çok zordur. Hatta onu kırdığınızı düşünüyorsanız özür dileyip ortalığı bulandırmayın hiç onlar unutmuştur bile. Çünkü onların küsmek darılmak gibi huyları hiç yoktur. aranızda kötü şeyler yaşandığını düşünüyorsanız hiç yaşanmamış gibi davranın o farkında bile olmayacaktır. Çünkü sevdiklerine küsemez yay burçları kaybetmekten korktukları için.