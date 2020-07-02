Yay burcu kadını özellikleri nelerdir: Yay burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Yay Burcu Kadını Genel Özellikleri

Yay burcu kadınlarının inanılmaz kıvrak bir zakası vardır. Bu nedenle çevresindeki herkesi kolaylıkla etkileyebilir ve çok espirilidirler. Her durumdan gülecek ve hiciv yapacak birşey bulabilme kapasitesine sahiplerdir. Onlarla sohbet edebilmek için ortalamanın üstünde bir zekaya sahip olmanız gerekmektedir. Bu yönler çok okumalarından ve araştırmalarında bilgi toplamayı sevmelerinden gelmektedir.

Yay burcu kadınları bir çok konuda bilgi ve donanıma sahip kültürlü kişilerdir. Altını doldurmayacağı konularda boş konuşmaz ve dinleyici kalır. Bu özelliklerinden dolayı hiç yalnız kalmazlar ve çevresi ve arkadaş çevreleri oldukça kalabalıklardır. Sezgisel yönü çok kuvvetlidir ve geleceği tahmin edebilme öngörüsüne sahiplerdir. Karar alma konularında her zamaman mantığı ön plandadır bu nedenle karar konusunda danışılacak kişilerdir.

Çok duyarlı kişilikleri vardır. Yay burcu kadınları her zaman enerjik ve neşelidirler. Hedeflerini gerçekleştirmek adına tüm güçlerini harcamaya hazır olarak beklerler. Gezmeye tozmaya ve yeni yerler keşfedip yeni insanlar tanımaya bayılırlar. Özgürlüklerine çok düşükünlerdir ve ilgi görmeyi çok severler.

Yay Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Yay burcu kadınlarının genellikle geniş alınları ve büyük gözleri vardır. Dolgun dudakları ile her zaman gülümserler. Çoğunlukla orta boyludurlar. Spor ve rahat giyinmeyi çok severler bu halleriyle de şıklığı çok kolay yakalayabilme gücüne sahiplerdir.

Yay Burcu Kadını Ve Aşk

Yay burcu kadınları pratik zekası sevecen tavırları ve enerjik yapılarıyla karşı cinsi etilemekte hiç zorlanmazlar. Onlara aşık olmak çok kolaydır ancak onları elde edebilmek oldukça zordur. Çünkü özgürlüklerine çok düşkünlerdir. Kıskanılmaktan ve kendilerine yapılan kısıtlamalardan hiç hoşlanmazlar.

Yay Burcu Kadını Olumlu Özellikleri

Yay burcu kadınlarının en belirgin özellikleri; zeki, espirili ve kültürlü oluşlarıdır.

Dünya görüşü ve olaylara bakış açısı çok geniştir.

Sohbeti çok hoştur bu nedenle çevresi çok kalabalıktır.

Yay Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri