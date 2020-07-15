Yay burcu olan ünlüler kimlerdir: Yay burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Yay burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Yay burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Yay Burcu Ünlüleri

Haluk Levent

Anadolu rock müziğin ev sevilen isimleri arasında yer alan Haluk Levent, yay burcu ünlülerimizden. Sempatikliği, içtenliği, esprili halleri, pozitifliği, düşünceliliği ve tüm bunların yanında mütevazılığıyla gönüllere taht kuran Haluk Levent, pek çok sosyal yardım kampanyasına imzasını atarak da ihtiyacı olan herkesin elinden geldiğince yanında olmaya çalışıyor.

Gani Müjde

Senarist, yazar, yönetmen, sunucu, karikatürist olan Gani Müjde, popüler kültüre ve mizah anlayışına uygun pek çok filmin ve dizinin senaristliğini yapmıştır. Yay burcunun keyifli, neşeli karakterini işine de yansıtarak insanları güldüren projelerde yer alan Gani Müjde, mesleğinde 30 yılı devirmiştir.

Azra Akın

İyi niyetli kişiliği, neşeli ve güler yüzlü tavırları, samimiyeti, kibarlığıyla çok sevilen Azra Akın, eski Türkiye ve Dünya güzeli bir modelimiz. Yay burcunun hareketlilik özelliğini çok güzel yansıtan Azra Akın dans etmeyi çok seviyor ve her fırsatta yeteneğini sergiliyor.

Ayşe Arman

Sansasyonel röportajlarıyla dikkat çeken ünlü gazeteci Ayşe Arman da bir yay burcu kadını. Cesur, sıra dışı, eğlenceli ve mesleğinin de gerektirdiği gibi meraklı olmasıyla Yay burcunu çok güzel temsil edenlerden biri kendisi.

Yay Burcu Ünlü Türk Kadınları

Hülya Koçyiğit,

Fatma Girik,

Göksel,

Azra Akın

Ayşe Arman

Gülşen Bubikoğlu,

Tuba Ünsal,

Perran Kutman,

Sertab Erener,

Tülin Şahin,

Güzide Kasacı

Yay Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Haluk Levent

Hakan Yılmaz,

Gökhan Özen,

Gani Müjde

Mehmet Ali Alabora,

Mehmet Ali Birand,

Zeki Müren,

Ediz Hun,

İbrahim Kutluay,

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