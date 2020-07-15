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- Yay burcu olan ünlüler kimlerdir: Yay burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
Yay burcu olan ünlüler kimlerdir: Yay burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
- Özel Yazı
- 15.07.2020 - 11:27
Yay Burcu Ünlüleri
Haluk Levent
Anadolu rock müziğin ev sevilen isimleri arasında yer alan Haluk Levent, yay burcu ünlülerimizden. Sempatikliği, içtenliği, esprili halleri, pozitifliği, düşünceliliği ve tüm bunların yanında mütevazılığıyla gönüllere taht kuran Haluk Levent, pek çok sosyal yardım kampanyasına imzasını atarak da ihtiyacı olan herkesin elinden geldiğince yanında olmaya çalışıyor.
Gani Müjde
Senarist, yazar, yönetmen, sunucu, karikatürist olan Gani Müjde, popüler kültüre ve mizah anlayışına uygun pek çok filmin ve dizinin senaristliğini yapmıştır. Yay burcunun keyifli, neşeli karakterini işine de yansıtarak insanları güldüren projelerde yer alan Gani Müjde, mesleğinde 30 yılı devirmiştir.
Azra Akın
İyi niyetli kişiliği, neşeli ve güler yüzlü tavırları, samimiyeti, kibarlığıyla çok sevilen Azra Akın, eski Türkiye ve Dünya güzeli bir modelimiz. Yay burcunun hareketlilik özelliğini çok güzel yansıtan Azra Akın dans etmeyi çok seviyor ve her fırsatta yeteneğini sergiliyor.
Ayşe Arman
Sansasyonel röportajlarıyla dikkat çeken ünlü gazeteci Ayşe Arman da bir yay burcu kadını. Cesur, sıra dışı, eğlenceli ve mesleğinin de gerektirdiği gibi meraklı olmasıyla Yay burcunu çok güzel temsil edenlerden biri kendisi.
Yay Burcu Ünlü Türk Kadınları
- Hülya Koçyiğit,
- Fatma Girik,
- Göksel,
- Azra Akın
- Ayşe Arman
- Gülşen Bubikoğlu,
- Tuba Ünsal,
- Perran Kutman,
- Sertab Erener,
- Tülin Şahin,
- Güzide Kasacı
Yay Burcu Ünlü Türk Erkekleri
- Haluk Levent
- Hakan Yılmaz,
- Gökhan Özen,
- Gani Müjde
- Mehmet Ali Alabora,
- Mehmet Ali Birand,
- Zeki Müren,
- Ediz Hun,
- İbrahim Kutluay,
Yay Burcu Ünlüler Yabancı
- Brad Pitt,
- Ben Stiller,
- Britney Spears,
- Christina Aguilera,
- Elisha Cuthbert,
- Jon Tenney,
- Lucy Liu,
- Nelly Furtado,
- Nicki Minaj,
- Jay-Z,
- Amanda Seyfried,
- Amy Lee,
- Anna Walton,
- Bridgit Mendler,
- Adam Brody,
- Jane Fonda,
- Kirk Douglas,
- Miley Cyrus,
- Rita Ora,
- Tina Turner,
- Walt Disney,
- Woody Allen,
- Taylor Swift