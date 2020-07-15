Yay burcu diğer burçlar ile uyumu: Yay kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Yay burcu diğer burçlar ile uyumu: Yay kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Yay burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Yay kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Yay Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Yay Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Koç burcu ve yay burcu ateş elementine mensup olduklarından güzel bir ilişki yaşarlar. Özellikleri birbirine çok benzediğinden anlaşmazlıkları oldukça az olur. Bu iki burç birbirini mutlu etme yollarını fazlasıyla bilirler. Eğlenceyi seven ve maceraya atılmaktan korkmayan bir yay kadını koç burcu erkeği ile mükemmel bir uyum yakalayabilirler.

Yay Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Yay burcu ile boğa burcu zor bir ilişki yaşarlar. Bu ilişkide sabır en çok lazım olan şeydir. Ne istediğini bilen bir boğa burcu erkeği sizi kendi fikirlerine doğru çekecektir. Bundan dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Yay Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler burcu erkeği zeki ve akılcı biridir. Yay burcu kadınının da zekaya önem vermesi bu ilişkide iyi bir başlangıç yapılacağını gösterir. Hayatı çözmeye çalışmanız ikizler burcu erkeğinin dikkatini çekecek ve size daha da çok ilgi duymaya başlayacaktır.

Yay Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Yay burcu ile yengeç burcunun anlaşması zor bir durumdur. Yengeç burcunun duygusallığı ve evcimenliği sizi bazı zamanlarda özellikle kafanızı dağıtmak istediğiniz dönemlerde sıkılmanıza neden olabilir. Ancak romantizme önem veriyorsanız yengeç burcu ile mükemmel bir aşk yaşayabilirsiniz.

Yay Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Aslan burcu macera tutkusu nedeni ile sizi daha en baştan etkiledi bile. Bu iki burcun uyumu kıskanılacak derecededir. Her gün farklı bişeyler yapmak ve beraber dünya turuna çıkmak isteyebilirsiniz.

Yay Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Başak burcu erkeği başarıya çok önem verir. Bu nedenle yay burcu kadını olarak başak erkeğine hiç bişey yapmamasına rağmen vurulabilirsiniz. Başak burcu erkeği iyi bir çözümleyici olduğu için sizin ne yapmak istediğinizi anlar ve ona göre davranır.

Yay Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Terazi erkeği yay kadını için çok çekici gelmektedir. Bu çekiciliği kıyafetine ve bakımına özen göstermesinden dolayıdır. Şık giyinmesi sizi birçok kez kendisine aşık etmeye yetecektir. Ancak sizin de görünüşünüzle etkilemeniz gerekir.

Yay Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Akrep burcu erkeği birlikte olmak istediğiniz erkeklerin sonunda gelmelidir. Karizması ve çekiciliği ile sizi büyüleyebilir. Ancak fazla sahiplenmesi ve kıskanması sizi bir müddet sonra bezdirecektir. Bu duruma alışırım diyorsanız bazı fedakarlıklar yapmanız gerekecek.

Yay Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Yay burcu kendi içinde en çok değer verdiği özelliklerden biri zekadır. Yay burcu erkeğinden tek beklediğiniz zekasını kullanması ve sizi ileriye taşımasıdır. Ayrıca hayat dolu olması ve sürekli enerjik olması ilişkinizi her zaman canlı tutacaktır.

Yay Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Derler ya en büyük aşklar kavga ile başlar. İşte yay burcu ve oğlak burcu da birbirlerinden nefret ederler ancak birbirlerini tanıdıkça vazgeçemezler. Özellikle sosyalliğe önem vermeniz iki taraf için de olumlu özelliklerdendir.

Yay Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Enerjik, sosyal ve maceracı yapıya sahip iki burcun uyumu şahanedir. Çevresindekiler tarafından kıskanılır her zaman. Yeni insanlarla tanışma, gezme ve eğlenmeyi evde kalmaya tercih ederler. Akılcı ve mantık ile işlerini yaparlar.

Yay Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Yay burcu kadını ruhsal durumu sürekli değişkenlik gösterdiği için balık erkeği ile anlaşmaları pek mümkün değildir. Balık erkekleri duygusaldır ve sizin değişken halleriniz onu fazlasıyla yanlış anlamaya ve üzülmeye itecektir.