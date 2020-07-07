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- Yengeç burcu özellikleri nelerdir: Yengeç burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!
Yengeç burcu özellikleri nelerdir: Yengeç burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!
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- 07.07.2020 - 13:19
Yengeç Burcu Genel Özellikleri
Yengeç burcu, astrolojide burçlar kuşağının dördüncü burcu olarak 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Su olan burcun, yönetici gezegeni Ay'dır. Sevdikleri renkler; Gümüş, gri, ve eflatun olan ikizler burcunun uğurlu taşı ise İncidir.
Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 2, günleri ise Pazartesidir. Yengeç burcunun mükemmel ilişki burcu her anlamda Oğlak burcudur. En sevdiği çiçekler ise; nilüfer, beyaz gül ve zambaktır.
Yengeç Burcu Kişisel Özellikleri
- Yengeç burçlarını tam anlamıyla anlatan kelime ' Ben Hissederim' dir.
- Çünkü her anlamda aşırı hassas, alıngan ve kuruntulu bir hal alabilmektedirler.
- Yengeç burçlarında sorumluluk alma duyguları çok fazla gelişmiştir.
- Yapacakları her işte mükemmel seviyede olan ayrıntıcılıkları işlerinde mükemmeliyetçi olma isteğini yaratmaktadır. Bu nedenle karşı tarafında aynı sorumluluk bilincinde olmalarını beklerler.
- Yengeç burçları genellikle duyarlı olmaları ve duygusallıkları ile bilinmektedirler bu özelliklerinden dolayı da çevresindeki insanlardan da aynı duyarlılıkta olmalarını beklerler. Bu nedenle de kolay geçim sağlanabilen kişiler değillerdir.
- Duygusal modları yüksek olduğu zamanlarda gayet neşeli, iyi kalpli ve düşünceliyken bir anda modları değişip son derece somurtkan ve gereksiz alıngan olabilmektedirler.
- Sevgilerini çok belli edebilen bir burç grubu değildir ancak sevdikleri zaman tam severler ama hislerini içlerinde yaşamayı severler.
- Gerçekten incitildikleri zaman zor bağışlarlar ve kendilerine yapılanı asla unutmazlar.
- Dinsel konulara karşı ilgileri vardır, müziği çok severler.
- Çok sabırlı olan yengeç burçları tartışma ortamlarını hiç sevmezler.
Yengeç Burcu Fiziksel Özellikleri
- Yengeç burcu kadını genel fiziksel özellikleri; beyaz, soluk tenli olmaları orta boylu ve yuvarlak yüzleriyle dikkat çekmektedirler.
- Çoğunlukla renkli gözlüdürler saçları ise kahverengidir.
- Yengeç burcunun kadınları ise güzellikleri ile meşhurdur.
- Yönetici gezegenleri Ay'ı temsil eden güzel yüz hatlarına sahiptirler.
Yengeç Burcu Olumlu Özellikleri
- Mizah duyguları aşırı derecede gelişmiş yengeç burçları gülmeyi ve güldürmeyi seven bir burçtur.
- Dost olarak nitelendirdiği kişilere asla sırtlarını dönmeyen ve omuzlarından ellerini asla eksik etmeyen destekçi burçlardandır.
- Sempatik ve yumuşak başlı olmalarının verdiği etki ile genellikle çokça üzülen burç grubudur.
- Duygusal olarak kendileriyle gayet barışık olan yengeç burcu yönetici olmayı atılgan olmayı severler.
- Ancak atılganlık yapmadan önce gözlem yapıp detaylı bir şekilde düşünürler.
Yengeç Burcu Olumsuz Özellikleri
- Yengeç burcu erkeği en etkili olumsuz özelliği ise gereksiz derecede kırılgan olmaları nedeniyle çevresindekiler tarafından çoğunlukla alıngan olarak nitelendirilmektedirler.
- Sahiplenme güdüleri fazla olan bu burç ikili ilişkilerde bağlandıkları kişiye çoğu zaman bıkkınlık hissi verebilmektedirler.