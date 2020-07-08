Yengeç burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Yengeç erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Yengeç burcu erkekleri sevecen duygusal evcimen karakteristik özellikleri ile tanınırlar. Ne kadar sevecen bir burç olsalarda onların anlaşamadığı karakterler vardır. Gelin birlikte yengeç burcu erkeklerinin hangi burçlarla anlaşıp anlaşamadıklarına bakalım.

Yengeç Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Balık burcu

Akrep burcu

Başak burcu

Oğlak burcu

Yengeç burcu erkekleri duygusal bir karaktere sahiplerdir bu nedenle kendileri gibi duygusal bir burç olan balıklarla çok iyi anlaşırlar. Bu iki burç birbirlerinin dertlerini çok iyi anlar ve çok iyi dost olurlar.

Akrep burcunun intikam güdüsünden sıkça bahsedilir ancak yengeç burcunun gizli intikam gücü akrebinkiyle yarışırı durumumdadır. Her iki burçta sevdiklerini korucu kollayıcı sahiplenici bir yapıya sahiplerdir bu nedenle birbirleriyle çok iyi anlaşırlar.

Yengeç burcu erkeklerinin geleneksel ve kuralcı bir kişilikleri vardır ve çevrelerine yardım etmeyi çok severler bu nedenle başak burçlarıyla çok iyi geçinirler.

Yengeç kadınının anlaşabildiği bir diğer burç ise oğlak burçlarıdır. Yengeç burcunun duygusallığı yardım severliği; oğlağın kararlılığı ve kariyer odaklılığıyla birleşir; geleneklerine, aile bağlarına çok bağlı bu ikili çok iyi bir ortaklık ortaya çıkarır.

Yengeç Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Aslan burcu

Yay burcu

Yengeç burcu erekleri ılımlı ve sevecen oldukları için bencil olan kişileri sevmezler bu nedenle de aslan burucuna tahammül edemezler. Kendini beğenmiş tavurları yengeci soğutur ve otoriter yapısnı hiç sevmez aslan burçlarının.

Yengeç burçlarının bir diğer anlaşamadığı burç ise yaylardır. Yayların macerdan maceradan koşmasını anlayamazlar çünkü kendilerinin geleneksek bir yapıları vardır yengeçler kök salmak isterler yaylar ise hiç bir şeye bağlı kalmak istemezler ve akıllarının estiğini yapmak isterler bu nedenle de yengeç burcu erkekleri yay burcuyla pek fazla anlaşamazlar.