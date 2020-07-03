Yengeç burcu erkeği özellikleri nelerdir: Yengeç burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Yengeç Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Tutkulu ve heyecanlı bir burç erkeği olan yengeçler duygusal gücü yüksek kişiliklere sahiptirler. Derin duygulara sahip yengeç erkekleri sezgisel yapılarıyla genellikle partnerlerinin nasıl güvenli ve rahat olacaklarını bilirler. Oldukça sevecen ve nazik yapıya sahiptirler ve her zaman anlayışlı yapıya sahiptirler.

Çoğunlukla ne hissettiğinizi anlarlar ve nasıl en iyi hissedeceğinizden emin bir tavır sergilerler bu da ilişkilerinde karşı tarafa inanılmaz bir konfor alanı sağlar. Oldukça romantik ve özverilidirler, eşlerini her zaman ciddiye alırlar. Çevresindekilere yardım etmeyi çok severler ve bu özellikleri hayat mottosu haline gelmiştir.

İlişkileri kesinlikle zekasıyla değil tamamıyla kalbi ve duyguları ile yönetme eğilimindedirler. Aile ve ev ortamı yengeç burcu erkeklerinin son derece önem verdiği konulardır. Bu burcun erkekleri sadıktır ve ilişkilerinde güven istikrar ve konfor alanı ararlar. İlişkilerinde problem yaşasa dahi problemlerini büyütme yoluna gitmez çevresine partneriyle ne kadar mutlu olduğunu herkese göstermekten çekinmez.

Yengeç Burcu Erkeğinin Olumlu Özellikleri

Yengeç burcu erkekleri oldukça kibar centilmen ve efendilerdir.

Nerede nasıl davranacağını çok iyi bilirler.

Sözleri ve tavırlarıyla eşlerine nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilirler.

Çevresindeki insanları kırmamak için ellerinden geleni yaparlar.

Yalandan nefret ederler ve her zaman dürüsttürler.

Genellikle sakin ve ağır başlı insanlardır bu nedenle aşırı davranışları olmaz ve böyle davranan insanları da sevmezler.

Yengeç Burcu Erkeğinin Olumsuz Özellikleri