Yengeç burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Yengeç kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Yengeç burcu kadınları evcimen, sevecen, duygusal karakteristik özellikleri ile tanınırlar. Ne kadar sevecen ve duygusal bir burç olsalar da onlarında anlaşamadığı karakterler vardır. Gelin birlikte yengeç burcu kadınlarının hangi burçlarla anlaşıp anlaşamadıklarına bakalım.

Yengeç Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Balık burcu

Akrep burcu

Başak burcu

Oğlak burcu

Yengeç burcu kadınları duygusal bir karaktere sahiplerdir bu nedenle kendileri gibi duygusal bir burç olan balıklarla çok iyi anlaşırlar. Bu iki burç birbirlerinin dertlerini çok iyi anlar ve çok iyi dost olurlar.

Akrep burcunun intikam güdüsünden sıkça bahsedilir ancak yengeç burcu kadınının da gizli intikam gücü, akrebinkiyle yarışırı durumumdadır. Her iki burçta sevdiklerini sahiplenici, korucu, kollayıcı bir yapıya sahiplerdir bu nedenle birbirleriyle çok iyi anlaşırlar.

Yengeç burcu kadınlarının geleneksel ve kuralcı bir kişilikleri vardır ve çevrelerine yardım etmeyi çok severler bu nedenle başak burçlarıyla da çok iyi geçinirler.

Yengeç kadınının anlaşabildiği bir diğer burç ise oğlak burçlarıdır. Yengeç burcunun duygusallığı yardım severliği; oğlağın kararlılığı ve kariyer odaklılığıyla birleşir; geleneklerine, aile bağlarına çok bağlı bu ikili çok iyi bir ortaklık ortaya çıkarır.

Yengeç Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Aslan burcu

Yay burcu

Yengeç burcu kadınları ılımlı ve sevecen oldukları için bencil olan kişileri sevmezler bu nedenle de aslan burucuna tahammül edemezler. Kendini beğenmiş tavırları yengeci aslan burcundan soğutur ve otoriter yapılarını hiç sevmezler.

Yengeç burcu kadınlarının bir diğer anlaşamadığı burç ise yaylardır. Yayların maceradan maceraya koşmak istemesini anlayamazlar. Çünkü kendilerinin geleneksel bir yapıları vardır. Yengeç kadınları kök salmak isterler; yaylar ise hiç bir şeye bağlı kalmak istemezler ve akıllarının estiğini yapmak isterler bu nedenle de yengeç burcu kadınları yay burcuyla pek fazla anlaşamazlar.