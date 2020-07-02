Yengeç burcu kadını özellikleri nelerdir: Yengeç burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Yengeç Burcu Kadını Genel Özellikleri

Sıcakkanlı ve hoş bir mizaca sahip yengeç burcu kadınları çok evcimendir. Ev hayatlarında huzur onlar için çok önemlidir. Yalandan nefret ederler ve herkesin kedisi gibi dürüst olmasını isterler. Haklarını kimseye yedirtmezler ve kötü insanlardan hiç haz etmezler. İyi niyetli bir burçlardır ancak iyi nietleribnin suistimal edildiğini farkettiklerinde fazlasıyla fevri davranışlar sergileyebilmektedirler.

Yengeç burcu kadınları fazla duygusallardır ve mantıklarını duygularının hep gerisinde tutarak adım atmayı tercih ederler. Sezgileri çok kuvvetlidir. Yeniliğe açık olmayan bir yapıları vardır ancak eğlenceli aktiviteler yapmayı da çok severler. Gelenek ve göreneklerine çok bağlıdırlar ve aile hayatlarına çok önem verirler. Bencil olmayan bir burçtur.

Yengeç Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Yengeç burcu kadınlarının yüz hatları çok belirgidir. Yüzüne ilk baktığınızda çeneleri dikkat çeker, dudak yapıları genellikle incedir. Ten renkleri çok açıktır ve koyu kumral saçlara sahiplerdir. Modayı takip etmezler ancak kendilerine özgü tarzlarıyla şık olmayı başarırlar.

Yengeç Burcu Kadını Ve Cinsellik

Yengeç burcu kadınları için cinsellik aşık olunduğu zaman özgürce yaşanabilen bir olgudur. İçgüdülerinin de verdiği etkiyle cinsel istekleri çok kolay bastırılabilir. Cinselliklerini ifade etmek onlar için çok zordur. Ancak aşık oldukları zaman cinsellik konusunda çok tutkulu olabilirler.

Yengeç Burcu Kadının Olumlu Özellikleri

Yaptığı her işte tutkulu ve heycanlı olması yengeç burcu kadınının en belirgin olumlu özelliğidir.

Sezgileri oldukça güçlüdrü.

Nazik, sevecen, anlayışlı yapılarıyla hemşirelik için çok uygun bir burçtur.

Yengeç Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri