Yengeç burcu olan ünlüler kimlerdir: Yengeç burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Yengeç burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Yengeç burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Yengeç Burcu Ünlüleri

Sezen Aksu

Şarkılarıyla herkesin kalbine giren Sezen Aksu, Yengeç kadınlarının minik serçesi. Nazik, hassas ve sevgi dolu Yengeç özelliklerine sahip olduğunu anladığımız gibi şarkılarından, Yengeçlerin karışık duygu durumlarını da görebiliyoruz Sezen Aksu’da.

Yıldız Tilbe

Çok söz var Yıldız Tilbe için söylenecek. Ah, o kalpleri sızlatan şarkıları yok mu! Aşırı duygu yüklemesi yapabildiği gibi dinleyicisine, bir anda ortamın tüm havasını değiştirip coşturabiliyor da Yıldız Tilbe. Coşturmadan önce coşuyor da tabi :) Tatlı mı tatlı bir Yengeç burcu kendisi.

Serenay Sarıkaya

Pek çok dizide, reklamda ve filmde yer alan Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerinde ilerlemesi bir yana, bir de 2010 yılı Miss Turkey ikincisidir. Bugüne kadar iki Altın Kelebek ödülü kazanmış olan Serenay Sarıkaya oldukça hoş bir mizaca sahip Yengeç kadınlarından.

Tan Sağtürk

Ülkemizin en ünlü baletlerinden olan Tan Sağtürk aynı zamanda dizilerde de rol almıştır. Nazik, ağır başlı ve mağrur yapısıyla tam bir Yengeç erkeği Tan Sağtürk.

Türkan Şoray

Oyunculuğuyla göz kamaştıran Türkan Şoray aynı zamanda senarist ve yönetmen. Sultan lakabıyla anılan sanatçımız Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncularından. Oyunculuğuyla zaman zaman güldüren ama zaman zaman da gözyaşlarına boğan Türkan Şoray, Yengeç burcunun sıcakkanlı, becerikli, anaç, mağrur örneklerinden.

Yengeç Burcu Ünlü Türk Kadınları

Sezen Aksu

Yıldız Tilbe

Serenay Sarıkaya

Türkan Şoray

Tuba Büyüküstün,

Müjde Ar,

Deniz Seki,

Aşkın Nur Yengi,

Pınar Altuğ

Yengeç Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Ata Demirer,

Barış Akarsu,

Harun Kolçak,

İsmail YK,

Tan Sağtürk

Harun Tekin,

Doğuş,

Deniz Baykal,

Rahmi Koç,

Reha Muhtar,

Yengeç Burcu Ünlüler Yabancı