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- Yengeç burcu olan ünlüler kimlerdir: Yengeç burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
Yengeç burcu olan ünlüler kimlerdir: Yengeç burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
- Özel Yazı
- 15.07.2020 - 11:32
Yengeç Burcu Ünlüleri
Sezen Aksu
Şarkılarıyla herkesin kalbine giren Sezen Aksu, Yengeç kadınlarının minik serçesi. Nazik, hassas ve sevgi dolu Yengeç özelliklerine sahip olduğunu anladığımız gibi şarkılarından, Yengeçlerin karışık duygu durumlarını da görebiliyoruz Sezen Aksu’da.
Yıldız Tilbe
Çok söz var Yıldız Tilbe için söylenecek. Ah, o kalpleri sızlatan şarkıları yok mu! Aşırı duygu yüklemesi yapabildiği gibi dinleyicisine, bir anda ortamın tüm havasını değiştirip coşturabiliyor da Yıldız Tilbe. Coşturmadan önce coşuyor da tabi :) Tatlı mı tatlı bir Yengeç burcu kendisi.
Serenay Sarıkaya
Pek çok dizide, reklamda ve filmde yer alan Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerinde ilerlemesi bir yana, bir de 2010 yılı Miss Turkey ikincisidir. Bugüne kadar iki Altın Kelebek ödülü kazanmış olan Serenay Sarıkaya oldukça hoş bir mizaca sahip Yengeç kadınlarından.
Tan Sağtürk
Ülkemizin en ünlü baletlerinden olan Tan Sağtürk aynı zamanda dizilerde de rol almıştır. Nazik, ağır başlı ve mağrur yapısıyla tam bir Yengeç erkeği Tan Sağtürk.
Türkan Şoray
Oyunculuğuyla göz kamaştıran Türkan Şoray aynı zamanda senarist ve yönetmen. Sultan lakabıyla anılan sanatçımız Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncularından. Oyunculuğuyla zaman zaman güldüren ama zaman zaman da gözyaşlarına boğan Türkan Şoray, Yengeç burcunun sıcakkanlı, becerikli, anaç, mağrur örneklerinden.
Yengeç Burcu Ünlü Türk Kadınları
- Sezen Aksu
- Yıldız Tilbe
- Serenay Sarıkaya
- Türkan Şoray
- Tuba Büyüküstün,
- Müjde Ar,
- Deniz Seki,
- Aşkın Nur Yengi,
- Pınar Altuğ
Yengeç Burcu Ünlü Türk Erkekleri
- Ata Demirer,
- Barış Akarsu,
- Harun Kolçak,
- İsmail YK,
- Tan Sağtürk
- Harun Tekin,
- Doğuş,
- Deniz Baykal,
- Rahmi Koç,
- Reha Muhtar,
Yengeç Burcu Ünlüler Yabancı
- Tom Cruise,
- Josh Holloway,
- Selena Gomez,
- Mike Tyson,
- Robin Williams,
- Natalie Wood,
- Hayes Grier,
- Kanye West,
- Camila Mendes,
- Sylvester Stallone,
- Lele Pons,
- Ariana Grande