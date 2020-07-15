Yengeç burcu diğer burçlar ile uyumu: Yengeç kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Yengeç burcu diğer burçlar ile uyumu: Yengeç kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Yengeç burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Yengeç kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Yengeç Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Yengeç Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Yengeç ve koç ilişkisi zor şartlar altında yürütülebilir. Su burçlarının ilki olan yengeç burcu, güven, özen, ve ilgi arar. Ancak bunun karşısında ateş burçlarının ilki olan koç burcu yeri geldiğinde gürültücü, kaba, saldırgan ve çok küstah olabilir. Bu nedenle ilişkilerinde iniş çıkışlar çok yaşanır.

Yengeç Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Boğa ve yengeç burcu birbirleri için yaratılmış olabilir. Her iki burcun isteklerinde, sıcak bir yuva, mutlu bir aile ortamı vardır. Bu nedenle boğa ve yengeç burcu aşkı, çok uzun solukludur.

Yengeç Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

Yengeç ve ikizler burcu ilk başta güzel anlaşırlar. İkizler burcunun güzel ve zekice konuşması sizi etkilemesini ve ilişki kurmak istemenizi sağlayacaktır. Ancak ikizler burcu akılcı ve mantıklı bir yapıya sahiptir, bu nedenle istediğiniz cevapları duyamayabilirsiniz.

Yengeç Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

İşte aranılan aşk iki yengeç burcunun aşkıdır. Yaşam boyu mutluluk ve huzur içinde aile ortamı düşlemeleri güven verici bir duygu yaratır. Duygusal olduğunuzdan karşınızdakinin ne isteyebileceğini kolaylıkla anlarsınız. Düşüncelerinizde inatçı ve karamsar olmazsanız bu mutluluk ebediyen sürer.

Yengeç Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Aslan burcu sevgi ve ilgiden fazlasıyla hoşlanır. Bu nedenle yengeç burcu ile ilk başlarda çok iyi anlaşabilirler. Fakat ilerleyen dönemlerde aslan burcu kimseye hesap vermek istemeyeceğinden sorunlar yaşanabilir. Güven problemi çözülürse çok güzel bir aşk ortaya çıkar.

Yengeç Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Yengeç burcu ve başak burcu arasındaki ilişkide oldukça fazla çaba sarf etmek gerekecektir. Başak burcu duygusal değildir, söylediklerini düşünmeden dile getirir, karşısındakini kırmaktan çekinmez, dinlemeyi değil anlatmayı çok sever. Bu nedenle saygı ve sevgi haricinde bu ilişki büyük sorunlara neden olur.

Yengeç Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Yengeç burcu erkeği terazi kadınını ilk başta çok sevebilir. Terazi kadını, zarif, çekici, alımlı ve hoş bir yapıya sahiptir. Terazi kadını yengeç burcu erkeği gibi aileye önem verir. Ancak sosyal yaşantısı olmamasına göz yumamaz.

Yengeç Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Zodyak’a göre en iyi anlaşabilecek burçların başında gelir bu iki burç. Duygusal, ateşli, kıskanç, hassas ve kuşkucu yapıları her iki burcu birbirine çeker. Akrebin ve yengecin yoğun duyguları bu ilişkiyi her zaman canlı tutacaktır.

Yengeç Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Yengeç burcu zıt karakter olarak yay burcundan hoşlanabilir. Özgürlükçü olması, kimseye hesap vermemesi, uçuk, pratik ve zeki oluşu yengecin ilgisini çekebilir. Ancak aralarında güven duygusu oluşmaz ise aşk hayatları kısa sürecektir.

Yengeç Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Yengeç ve oğlak iki zıt burçtur. Oğlak inatçı ve kuşkucudur, sözlerinde acımasızdır ve sizi kırabilir. Ancak içinizdeki fırtınaları sezebilir ve sizin sabrınız ile çok uyumlu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Yengeç burcu ve oğlak arasında çok uzun süreli, dostluklar, arkadaşlıklar ve sevgiler yaşanabilir.

Yengeç Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Yengeç ve kova burcunun anlaşması gerçekten çok zordur. Farklı arkadaşlıkları seven kova burcu kısıtlanmayı sınırlandırılmayı asla kabul etmez. Ayrıca karşısındakinin duygularını çok düşünmez. Bu nedenle yengeç ve kova burcunun aşk yaşaması çok çok zor bir durumdur.

Yengeç Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Duygulu, hisli ve alıngan olmaları yengeç ve balık burcunu muhteşem bir çift yapmaktadır. Birlikte uzun süre vakit geçirmekten zevk alırlar, uzun saatler sohbet ederler ve birlikte geleceği planlarlar. Kısacası yengeç ve balık çok iyi bir ikili olacaktır.