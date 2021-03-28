Bütirat nedir

Bağırsaklarda bulunan dost bakterilerden olan Bütirat, yediklerimizin lifli kısımlarını sindiren kısa zincirli bir yağ asididir.

Bağırsaklar da yaşayan bakteriler, tahıllardan, fasulyelerden, soğanlardan, muzlardan ve diğer karbonhidratlar bakımından zengin diğer gıdalardan sindirilemeyen lifleri fermente ederken bütirat oluştururlar.

Bütirat, kolon duvarında ki hücreler için tercih edilen enerji kaynağıdır. Kolon ve kan akımı arasında sağlıklı bariyer sağlamak için esastır ve bağırsakta iltihabı önlemektedir.

BÜTİRİK ASİT

Bütirik asit, hayvansal ve bitkisel yağlarda bulunan bir doymuş yağ asididir. Bütirik asitin düşük molekül ağırlıklı esterlerinin hoş kokuları vardır, bu yüzden gıda ve parfüm katkısı olarak kullanılır.

Butirik asidin gliserit hali tereyağında %3 - 4 oranında bulunur.

BÜTİRATIN FAYDALARI

• Kolon hücreleri için ana enerji kaynağıdır

• Kanser önleyici etkileri vardır

• Mitokondriyal aktiviteyi arttırır

• Toksinlerin bağırsak bariyerini geçmesini önler

• İnsülin duyarlılığını arttırır

• Kilo kaybını arttırır

• İnflamasyon mücadeleye yardımcı olur

• Antibakteriyeldir

• Beyni korur