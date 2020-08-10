CSS, HTML öğelerinin nasıl görüntüleneceğini tanımlar.

CSS'in açılımı Cascading Style Sheets, yani Basamaklı Stil Şablonu'dur.

HTML bir web belgesini yapılandırmak için kullanılırken (başlıklar ve paragraflar gibi şeyleri tanımlar ve görüntüleri, videoları ve diğer medyaları yerleştirmenize olanak tanır), CSS belgenizin stilini belirler.

Sayfa düzenleri, renkler ve yazı tiplerinin tümü CSS ile belirlenir. HTML, temel olarak düşünülür, CSS de estetik seçenekler olarak dikkate alınır.

HTML'ye çok benzer şekilde, CSS, bilgisayarınızdaki bir metin düzenleyici aracılığıyla basit, düz metin olarak yazılır.

CSS kodunu HTML sayfalarınıza eklemenin üç ana yolu vardır. CSS kodu, harici, dahili veya satır içi olabilir.

Harici stil sayfaları .css dosyaları olarak kaydedilir ve tek bir dosya aracılığıyla tüm bir web sitesinin görünümünü belirlemek için kullanılabilir.

Harici bir stil sayfası kullanmak için, .html dosyalarınızın harici stil sayfasına bağlanan ve şuna benzer bir başlık bölümü içermesi gerekir:

Dahili stil sayfaları, doğrudan belirli bir .html sayfasının başlığına yazılan CSS talimatlarıdır.

Son olarak, satır içi stiller, doğrudan HTML koduna yazılan ve yalnızca tek bir kodlama örneğine uygulanabilen CSS parçacıklarıdır.

Genel olarak, harici stil sayfaları bir web sitesinde CSS uygulamak için en etkili yöntemdir. İç stil şablonları ve satır içi stil ise, bireysel stil değişikliklerinin yapılması gerektiğinde duruma göre kullanılabilir.