Delmicron nedir

Delta ve Omicron varyantlarının birleşmesi ihtimaliyle ortaya çıkan yeni virüse 'Delmicron' deniliyor.

Koronavirüs’ün varyantları dünyanın dört bir yanında vakalarının artmasına neden olurken Delta ve Omicron’un birleşimiyle meydana gelen 'Delmicron' da adını duyurdu.

Alpha, Beta, Omicron gibi yeni bir varyant olmayan Delmicron, iki varolan varyantın birleşiminden oluşuyor.

Daha bulaşıcı olduğu bilinen Omicron varyantı Delta kadar ağır hastalık riski taşımasa da Delmicron’un hızlı bulaşıp ağır hastalığa neden olmasından endişe ediliyor.

İKİZ MUTASYON

Hindistan gazetesi Times of India’ya konuşan Dr. Shashank Joshi “Delmicron, Delta ve Omicron’un ikiz mutasyonu olarak Avrupa ve ABD’de küçük bir vaka tsunamisine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Söz konusu varyantın daha tehlikeli olabileceği kaydedilirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yeni bir varyantın ortaya çıktığına dair henüz bir açıklama yapmadı.