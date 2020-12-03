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    Demagoji nedir

    Gerçekleşen bir konuşma üzerinden algı yapmak üzere konu değişikliğine gidilmesi üzerine kullanılan demagoji, halk arasında laf cambazlığı olarak bilinir.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 17:55
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 18:05
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    Demagoji nedir

    Demagoji kelimesi, günlük hayatta da sıkça duyma ihtimalimizin yüksek olduğu bir kelimedir.

    Yazımı konusunda hatalar yapılsa da dilimize Fransızca'dan geçen kelimenin yazımı 'demagoji' şeklinde olmalıdır.

    Türkçe'de çok yayın kullanılan kelimenin halk arasındaki karşlığı laf cambazlığı olarak bilinir.

    DEMAGOJİNİN TANIMI

    Ortaya çıkan tartışmalarda, konuşmalarda ilgili olmayan bir konu üzerinden bağlam değişikliğine gidilmesi durumu demagoji olarak açıklanabilir.

    Televizyonda ve yazılı basında sıkça rastlanan bu kelimenin edebi eserlerde kullanımı çeşitlilik kazanmaktadır.

    Demagoji nedir #1

    DEMAGOJİ NEDİR?

    Basit tabirle demagoji, laf cambazlığı yapılmasına yönelik kullanılan bir açıklamadır.

    Yapılan bir konuşmada, bağlantısı bulunmaksızın farklı konulara yönelmeye ve istenmeyen konuların açılmasına sebep olunduğu takdirde, demagoji gerçekleşmiş olur.

    Demagoji nedir #2

    HİTABETTE DEMAGOJİ

    Hitabeti güçlü kişilerde de sıkça rastlanabilen demagojinin, hitap edilen kitleye etkisi olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilir.

    İyi bir hatibin cümlelerini kurarken demagoji kullanması anlaşıldığı takdirde, bu olumsuz bir etken olarak izlenim bırakabilir.

    DEMAGOJİ KELİMESİNİN TDK'DAKİ ANLAMI

    Türk Dil Kurumu'nun demogojiye verdiği anlam incelendiğinde yine 'laf cambazlığı' tanımı ile karşılaşılıyor.

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