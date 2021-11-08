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Demo nedir
Demo; bir pazarlama stratejisidir ve herhangi bir şeyi tanıtmak amacıyla kullanılır. Demoya örnek verecek birden fazla ürün bulunmaktadır.
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 09:48
- Güncelleme : 08.11.2021 - 12:29
Demo sadece oyun alanında değil teknolojik alanlarda da karşımıza çıkmaktadır.
Demo’nun Türkçe olarak anlamına baktığımızda; "gösteri, göstermek" anlamlarına geldiği görülmektedir.
DEMO NEDİR
Demo; Türkçe karşılığı tanıtım gösterisi veya tanıtım amaçlı yapılan sunum benzeri birkaç materyal kullanılarak ortaya çıkarılan ürün tanıtımı demektir.
Demo özellikle ürünlerin talep oranını artırmayı amaçlayan reklam stratejisi olarak kullanılmaktadır.
Demo ürünlerinin kullanımına dair hem avantaj hem de dezavantajlar vardır.