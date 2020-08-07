Deniz tarağı nedir

Yüksek proteine sahip olan, çiğ veya az pişirilerek yenmesi tavsiye edilen lezzetli bir üründür.

Dünyanın en uzun yaşayan canlılarından birisi deniz tarağıdır.

Deniz tarağı, yuvarlak ve yelpaze şeklinde olan kabukları ile dikkat çeker.

Denizin sığ yerlerinde bulunurken, genellikle ocak ve mart ayları arasında avlanır.

Yağ ve şeker oranı düşük olan deniz tarağının protein miktarı ise oldukça yüksektir. Bu sebeple de sağlıklı bir deniz ürünüdür.

ÇİĞ YA DA PİŞMİŞ OLARAK TÜKETİLEBİLİR

Genellikle çiğ veya az pişirilerek yenmesi tavsiye edilen deniz tarağı, haşlanarak da yenilebilir.

Safranlı kızartmasından, sarımsaklı ve zencefilli uygulamalara, hatta pudingli tatlı çeşitlerine kadar mutfak şeflerinin menülerinde yer alabilir.

TEMİZLEME YÖNTEMİ

Deniz tarağını temizlemeden önce bol su ile yıkamanız gerekir. Sonrasında ise kabuklarında bulunan yosun ya da kum kalıntılarını sert bir fırça yardımı temizlemek gerekir.

Kabuğunu açmak için ise özel istiridye bıçağı kullanmanız kolaylık sağlayabilir. Bu bıçak ile kaslı beyaz bölümünü kabuğundan ayırmanız gerekir.

Yenen bu kısmını parçalamadan çıkarttıktan sonra bol su ile yıkayarak pişirilmeye hazır hale getirmiş olursunuz.