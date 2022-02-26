Diorama nedir

Diorama, hayal gücü ile üretilen ya da gerçekte yaşanmış olan olayların bazı ışık oyunlarının yardımı ile üç boyutlu şekilde modellenmesine denmektedir.

Uzun senelerdir yapılan bir sanat eseri olan dioramada; tarihten herhangi bir kare, hayal gücü ile oluşturulan bir ortam veya bir doğa fotoğrafı gibi pek çok durum üç boyutlu şekilde tasarlanabilmektedir. Yapılan bu tablolar, çeşitli sergilerde sergilenmektedir.

1823 yılında Fransa'da ortaya çıktığı bilinen diorama, son zamanlarda Türkiye'de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir sanat ürünüdür.

Dioramada üç boyutlu olarak aktarılan olayların gerçeğe ve fizik kurallarına bağlı kalması zorunlu değildir. Olaylar, istenilen şekilde aktarılabilmektedir. Dioramanın en çok kullanıldığı alanlar müze ve sergilerdir.

Diorama, genelde tarihte gerçekleşmiş olan savaşların, bilim hikayelerinin, hayvanların üç boyutlu olarak sergilenmesi için tercih edilmektedir. Aynı zamanda maketçilerin ve modelleme ile uğraşan kişiler hobi olarak diorama ile ilgilenmektedir. Bu kişiler genelde atık malzemeler kullanarak üç boyutlu proje tasarımları yapabilmektedir.

DİORAMA MALZEMELERİ NELERDİR

Diorama yapımlarında kullanılan malzemeleri hazır olarak temin edebilmek mümkündür. Asker, duvar, hayvan figürleri, ev, bank, masa, sandalye, ağaç, çiçek, kaldırım gibi pek çok parça hazır olarak satılmaktadır.

Dioramada en çok kullanılan malzemelerden biri uçları değiştirilebilir kretuardır. Bir kesme aparatı olan kretuar, diorama yapımının birçok aşamasında işe yaramaktadır.

Ahşap oyma seti de en çok kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır. Bu malzemeler dışında makas, yapıştırıcı, boya, elektrik cımbızı, fırça, zımpara, kalem gibi malzemeler kullanılmaktadır.

Bu malzemelerin yanı sıra beyaz tutkal ve tasarının tabanını oluşturmak için kullanılacak seramik hamuru, strafor ya da saten alçı kullanıldığı bilinmektedir.

Diorama yapımı için hazırlanan araçlar, akrilik boya veya yağlı boya ile boyandığından bu boya çeşitleri de alınması gereken malzemeler arasındadır.