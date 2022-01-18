Dışkı nakli nedir

Tıpta ''fekal transplantasyon'' olarak adlandırılan gaita/dışkı nakli, bağırsaklarda bulunan ve tedavi edilemeyen çeşitli hastalıklar için çözüm olarak kullanılan bir yöntemdir.

İkinci beyin olarak tanımlanan ve metobolik dengeyi sağlayan bağırsaklar, insan vücudunun en önemli yapı taşlarından bir tanesidir.

İnsan yaşamında son derece önemli olan mikroorganizmaların %70'inden fazlası bağırsaklarda bulunmaktadır. Vücuttaki önemli emilimleri gerçekleştiren ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olan bağırsaklar, sağlıklı çalışmadığı zamanlarda vücut dengesi bozulmaktadır.

Fazla antibiyotik kullanımı ya da çeşitli kronik rahatsızlıklar, bağırsak florasında bozukluklara neden olabilmektedir. Bağırsağın iyi bir mikrobiyata ile desteklenmesi için dışkı nakline (gaita nakli) başvurulmaktadır.

Başta bağırsak hastalıkları olmak üzere şişkinlik, kabızlık, sürekli ishal, hazımsızlık, bağırsak florasında bozukluk gibi kronikleşen hastalıklar için çözüm olan dışkı nakli, ülkemizde de uygulanmaktadır.

GAİTA NAKLİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR

Dışkı nakli sayesinde, dışkı florası nakledilen hastanın sağlıklı bir floraya kavuşması ve hastalığa neden olan mikroplardan kurtulması hedeflenmektedir.

Bağırsaklar içerisindeki bakterilerin çeşit ve sayısındaki değişikliklerin, iltihaplanma ve antibiyotik ilişkili diyare/ishal gibi bağırsak rahatsızlıklarından Parkinson, MS, otizm, diyabet, kanser, alerji, Alzheimer, depresyon ve obeziteye kadar pek çok hastalığa neden olduğu düşünüldüğü için mikrobiyota da önem kazanmaktadır.

Tedavilerden sonuç alınamayan vakalarda bu mikrobiyotanın değişimi ile ilgili gaita tedavisine başvurulmakta ve olumlu sonuçlar beklenmektedir. Gaita nakli yapılan hastalıklar arasında şunlar yer alır:

Gaita nakli yapılan hastalıklar arasında şunlar yer alır:

Bağırsak florasında oluşan bozukluklar,

Kabızlık,

Kronikleşmiş ishal,

Şişkinlik,

Hazımsızlık,

İltihaplı kolon (bağırsak iltihabı)

Ülseratif kolit (kronik sindirim sistemi hastalığı)

Diyabet

Obezite

Multipl skleroz

Parkinson

Kolelitiazis (safra kesesinde taş oluşumu)

Astım

Ekzema

Kolon polipleri ve kanseri

Mide kanseri

Lenfomalar

Duygu durum bozuklukları

DIŞKI NAKLİ NASIL YAPILIR?

Dışkı nakli işlemi, sağlıklı ve düzgün bir bağırsak florasına sahip olan bir kişiden alınan dışkının çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bağırsaklarında problem olan hastalara nakledilmesi ile yapılır.

Dışkı nakli işlemi ise ağız yolu (endoskopi) veya makat yolu (kolonoskopi) ile gerçekleştirilebilir. İşlem sırasında hastalar, anestezi altında olur.

Dışkı, kan bağı olan bir aile üyesinden alınabildiği gibi herhangi bir kişiden de alınabilir. İnsan vücudu açısından çok önemli bir rolü bulunan bağırsaklar, gaita nakli sayesinde kronikleşen ve tedavi edilemeyen hastalıklardan kurtulabilir.