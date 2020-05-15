Dispozofobi nedir

Diğer adıyla istifleme hastalığı olarak bilinen bu durum, kişilerin eşyalarını değerli olup olmamasına bakmaksızın asla atamamaları ve elden çıkaramamaları durumudur.

Dispozofobi, kişinin önceden edindiği çeşitli materyalleri veya eşyaları, ömrü veya kullanımı geçmesine rağmen atamama durumudur.

Bu rahatsızlığın en büyük etkenlerinden biri "Birgün lazım olacak" düşüncesidir.

İstifleme hastalığı olan kişiler; en çok eski gazete, dergi, kavanoz, çorap, poşet, ayakkabı, maske, çanta, ve tedavülden kalkmış eski paraları biriktirir.

Biriktirme bozukluğu olan bir kişi için istifleme, sosyal ve işlevsel problemler yaratabilir.

Bozukluk aynı zamanda, istifleyicinin etrafındaki insanları da etkiler.

Ülkemizde bu rahatsızlığa sahip insanların oranı yüzde 3 iken dünyada yüzde 6'larda seyretmektedir.

NEDENLERİ NELERDİR?

Kişinin yaşadığı travmalar, erken çocukluk dönemlerinde maruz kalınan aile tutumları, ayrılık anksiyetesi olarak da bilinen terk edilme korkusu gibi sebepler hastalığın sebebi olarak görülebilmektedir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İstifleme hastalığına sahip kişiler, çoğunlukla bu durumdan rahatsız olmaz ve tedavi görmek için kendileri başvurmaz.

Genellikle aile bireylerinden biri, arkadaş ya da bir akraba gibi bir başkasının yardımıyla tedavi sürecine başlarlar.

Günümüzde bu hastalık, ilaçla tedavinin yanı sıra psikoterapik tedaviyle de düzeltilmeye çalışılmaktadır.