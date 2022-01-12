Drape nedir

Drape, herhangi bir kıyafet türünün katlanarak dikilmiş kısımlara verilen isimdir.

Giysinin ya da kumaşın çeşitli yerlerinde yatay dalgalanmalarla oluşturulan dökümlü duruşuna 'drape' denilmektedir.

Sözcük anlamı olarak kıvrımları güzel düşürmek anlamına gelir.

ABİYE VE GELİNLİKLERDE KULLANILIR

Drape, ince katlar halinde aşağı doğru salınmasını sağlayan kumaş kıvrımı özelliğidir; çoğunlukla eteklerde, elbiselerde, gömleklerde ve bluzlarda tercih edilir.

Drape drapaj tekniği ile yapılmaktadır.

Drapaj, insan bedeni veya cansız manken üzerinde kumaşa şekil verilmesi işlemidir.

CANSIZ MANKEN ÜZERİNDE UYGULANIR

Canlı veya cansız manken üzerinde kâğıt veya kumaşla istenilen bir giysi modelinin kalıbı drapaj yoluyla elde edilebilir.

Yani drapaj, canlı veya cansız manken üzerinde genellikle her türlü giysi (etek, bluz, elbise vb.) kalıbı elde etmek için kullanılan bir tekniktir.

İNCE VE YUMUŞAK KUMAŞLAR TERCİH EDİLMELİDİR

Drapelerin; görünümü, sıklığı ve düşüşü kumaş özelliğine göre değişmektedir.

Kumaşın doğru seçilmesi modele uygun bir drape verme konusu ile doğru orantılıdır.Yumuşak, ince ve dökümlü kumaşlar tercih edilmelidir.