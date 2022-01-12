Euro
15.4302
-1.72%
Dolar
13.4981
-2.24%
Altın
790.9150
-2.20%
Borsa
206,421.00
0.89%
Bitcoin
584.950
-0.22%
BTXN Coin
33.74
1.10%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Drape nedir

    Drape, herhangi bir kıyafet türünün katlanarak dikilmiş kısımlara verilen isimdir.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Drape nedir

    Giysinin ya da kumaşın çeşitli yerlerinde yatay dalgalanmalarla oluşturulan dökümlü duruşuna 'drape' denilmektedir.

    Sözcük anlamı olarak kıvrımları güzel düşürmek anlamına gelir.

    ABİYE VE GELİNLİKLERDE KULLANILIR

    Drape, ince katlar halinde aşağı doğru salınmasını sağlayan kumaş kıvrımı özelliğidir; çoğunlukla eteklerde, elbiselerde, gömleklerde ve bluzlarda tercih edilir.

    Drape drapaj tekniği ile yapılmaktadır.

    Drapaj, insan bedeni veya cansız manken üzerinde kumaşa şekil verilmesi işlemidir.

    CANSIZ MANKEN ÜZERİNDE UYGULANIR

    Canlı veya cansız manken üzerinde kâğıt veya kumaşla istenilen bir giysi modelinin kalıbı drapaj yoluyla elde edilebilir.

    Yani drapaj, canlı veya cansız manken üzerinde genellikle her türlü giysi (etek, bluz, elbise vb.) kalıbı elde etmek için kullanılan bir tekniktir.

    İNCE VE YUMUŞAK KUMAŞLAR TERCİH EDİLMELİDİR

    Drapelerin; görünümü, sıklığı ve düşüşü kumaş özelliğine göre değişmektedir.

    Kumaşın doğru seçilmesi modele uygun bir drape verme konusu ile doğru orantılıdır.Yumuşak, ince ve dökümlü kumaşlar tercih edilmelidir.

    Drape nedir #1

    Drape nedir #2


    Görüş Bildir