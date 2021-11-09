Ekolayzer nedir

Ekolayzer, belirli frekansların yüksekliğini ayarlayan yazılım ve donanım filtrelerine denmektedir. Kelime anlamı olarak "dengeleme ve eşitleme" şeklinde ifade edilebilir.

Müziklerin kulağa hoş gelmesini sağlayan bazı ses sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler sayesinde sesler daha etkileyici bir hal alır.

Birçok müzik aletinde yer alan bu sistemler, basit bir çalışma şekline sahiptir. Ekolayzer kavramı da bu bağlamda ele alınması gereken bir sistemdir.

''Çeşitli aletlerde yer alan ses sistemi'' olarak ifade edilebilen ekolayzer sayesinde özel efektli sesleri duymak mümkündür.

EKOLAYZER NE İŞE YARAR

Ekolayzer; saat, cep telefonu, müzik çalar, televizyon, araba, sinema sistemleri, tiyatroların yanı sıra farklı müzik alanlarında sesi dengelemek ya da eşitlemek için kullanılmaktadır.

Bir frekansın yüksekliğini ayarlayabilen donanımlar olan ekolayzerler, özellikle yüksek sesleri etkili bir şekilde dengelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde seslerin cızırtılı bir şekilde çıkması önlenmektedir.

Bunun yanı sıra belirli bir frekans değer aralığı içerisinde bulunan sesin, gücünün artırılması ya da azaltılması konusunda önemli bir göreve sahiptir.

Ayrıca karışmış olan ses frekanslarının doğru noktaya gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu da müzik aletlerinin elektronik cihazlara bağlandığında düzgün bir şekilde ses çıkarmasına imkan tanımaktadır.