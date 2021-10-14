Emboli nedir

Emboli, vücut içinde yer alan besleyici damarların herhangi bir engel ile karşılaşması sonrası ortaya çıkan pıhtı atmasıdır.

Besleyici damarların taşıdıkları yabancı bir cismin damarı tıkaması sonucu oluşan rahatsızlığa emboli denir.

Literatürde pıhtı atması olarak da bilinen bu rahatsızlık, vücudun birçok bölümünde meydana gelmektedir.

Emboli, pıhtılaşmaya eğilimli kan ve damar hastalıkları, varis, kalp hastalıklarına sahip kişiler ile sigara içenlerde daha sık oluşuyor.

Diğer emboli tipleri için risk faktörleri ise; yüksek tansiyon, ateroskleroz ve yüksek kolesterol olarak sıralanıyor.

EMBOLİ TÜRLERİ

Akciğer embolisi: Genellikle bacakta oluşan pıhtının, akciğer atar damarlarından bir veya birkaçını tıkaması ile oluşur.

Beyin embolisi: Beyin embolisi sonucunda kişide kısmi felç ya da tam olarak felç olma durumu gerçekleşebilir.

Retinal emboli: Büyük bir arteri bloke etmeyen küçük pıhtılar gözün retinasından beslenen küçük damarları tıkayabiliyor. Sonuç genellikle bir gözde ani körlük yaşanması oluyor.

Septik emboli: Vücuttaki enfeksiyon sonucu oluşan parçacıklar kan dolaşımına ulaştığında ve kan damarlarını tıkadığında oluşuyor.

Hava embolisi: Genellikle damara bağlanan serumlar nedeniyle damara giren hava yüzünden oluşuyor.

Yağ embolisi: Kan dolaşımına yağ veya kemik iliği parçacıkları girmesi nedeniyle oluşuyor. Genellikle liposuction ve yağ enjeksiyonu ameliyatları ya da büyük kemik kırıkları sonrasında görülüyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Egzersizi hayatınızdan çıkarmayın. Düzenli yürüyüş ve spor kan akışınızı düzenleyecektir.

Su içmeyi ihmal etmeyin. Kanın pıhlaşmaması için su tüketimi önemlidir.

Varisiniz varsa, varis çorabı giymeyi aksatmayın.

Kan değerlerinizi düzenli aralıklarla kontrol ettirin.