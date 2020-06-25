Erasmus nedir

Erasmus, uluslararası öğrenci değişim programına verilen addır.

1465-1536 yılları arasında yaşayan Erasmus, Hollandalı felsefecidir. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının temsilcilerindendir.

Erasmus, Avrupa'nın ortak sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılarından dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak dönüştürülmüştür.

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ

Erasmus, üniversite "Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı", yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

Erasmus programı daha önce sadece erasmus ismiyle yürütülen ve 2014 yılı itibarı ile sona eren "Hayat Boyu Öğrenme Programı‘nın" yeni adıdır. 2014-2020 yılları arasında erasmus olarak hibe desteği ile devam edecektir.

HEDEF TEMEL EĞİTİM VE BECERİ

Avrupa Birliği 2020 stratejisi ile birlikte eğitim ve öğretime daha çok önem vermektedir.

Erasmus yurt dışında eğitim alma ve çalışma yapma fırsatları sayesinde insanların daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor.

EĞİTİMDE KALİTE ARTTIRMAK

Erasmus programı eğitim, öğretim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacı ile uygulanmaya başlanmıştır.

FİNANSAL DESTEK

Erasmus program ülkelerinin hepsi Ulusal Ajans tarafından sağlanan finansal destek hibesi alabilirler. Bu alanlarda Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Ulusal Ajans ile hibe desteği sağlamaktadır.