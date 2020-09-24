Faiz artırımı nedir

Ülkenin para politikasını belirleyen Merkez Bankası'nın bankalara verdiği borç paraların faizlerin yükseltilmesine 'faiz artırımı' denir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları, ekonomik gelişmeleri olumlu yöne çevirmek üzere değerlendirilir.

Merkez Bankası, para basmanın yanında bankalara verdiği borçların da faiz oranlarını belirleme yetkisine sahiptir.

Faizlerin artırılmasının veya azaltılmasının ekonomik aktivitelere çeşitli etkileri bulunmaktadır.

FAİZ ARTIRIMI TÜRK LİRASINA DEĞER KATAR

Faiz artırımlarının altında yatan en büyük sebeplerden birisi ödemeler dengesinde açık veren ülkelerin dışarından sıcak para girişini sağlayıp iç piyasayı rahatlatmak olarak görülürken bunun yanında bir başka büyük etkisi ise Türk Lirasının değerlenmesi anlamına gelir.

MAALİYET ENFLASYONUNUN ÖNÜNE GEÇİLİR

Türk Lirası değerlendikçe kur yükselişinden kaynaklı maliyet enflasyonunun önüne geçilmiş olur. Sadece maliyet enflasyonu değil talep enflasyonunu da engellemiş olması beklenir.

Faiz artırmak, birçok olumlu etki sağladığı gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Faiz artırılması durumunda enflasyonun düşmesi olumlu bir gelişmeyken, yatırımların düşmesi durumu da söz konusu olabilir.

YATIRIMCININ KAYNAK BULMASI İÇİN KOLAYLIK SAĞLAR

Faiz artırımının tüketimi azaltıp, tasarrufu artırması beklenir. Kaynağın artmasıyla yatırımlar için kaynak bulmak oldukça kolaylaşır, tüketimlerde düşüş ile birlikte enflasyonda gerileme görülürken olumsuz sıralaması ise faizlerin artmasıyla yatırım maliyeti artmış olur, maliyet arttığı için yatırımları engeller, istihdam düşerken büyümenin de aynı şekilde düşmesi beklenir.

FAİZ ARTIRIMININ ETKİLERİ

– Enflasyon yüksek bir ihtimalle artar,

– Şirketler borç faizlerini ödeyebilmek için yatırımlarını kısarlar,

– İnsanlar birikim moduna geçerler,

– Borcu olanlar, daha büyük bir borç yükünün altına girerler,

– Bankalardan kredi alanlar zor duruma düşerler,

– İş kurmak isteyen insanlar, risksiz, emeksiz getiri olan bankalara parayı koyup vadeli hesabın getirisi ile geçinme yolunu seçerler, üretim azalır, doğal olarak bu da sanayi ve ekonominin yavaşlaması demektir.