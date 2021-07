Favela nedir

Favela, Brezilya'da işçi sınıfının oluşturduğu gecekondu mahallelerini tanımlamak için kullanılıyor.

Latin Amerika şehirlerinde köleliğin sona ermesinin ve artan kentleşmenin ardından Brezilya kırsalından birçok insan Rio'ya taşındı.

Bu yeni göçmenler şehirde iş aradı, ancak çok az parayla ya da hiç parayla kentsel konut almaya gücü yetmiyordu.

Genellikle Brezilya’nın diğer bölgelerinden Rio ve ya diğer büyük şehirlere iş bulma ve daha iyi bir yaşam amacıyla gelen yoksul insanların yaşadığı derme çatma binaların oluşturduğu mahalleler, favela adını aldı.

BREZİLYA'NIN ÖTEKİ YÜZÜ

Türkçeye kenar mahalle olarak çevirebileceğimiz favelaların genel karakteristik yapısı altyapı sisteminin bulunmamasıdır. Brezilya nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sı bu mahallelerde yaşamaktadır.

Bazı favelalar kanalizasyon, şu şebekesi ve elektrik gibi sistemlere sahip olsalar da elektrik, su kaçak kullanılmaktadır. Favelaların büyük çoğunluğunda yol ve ulaşım yoktur.

Okul, hastane, karakol, sigorta ve banka gibi hizmet sektöründe yer alan kurumların hemen hemen hepsinden mahrumdur.

Suç oranı oldukça yüksek olan bu mahallelerde suç çeteleri de boy göstermektedir.

EN ÜNLÜSÜ RİO

Brezilya favelaları arasında en çok bilinenleri Rio favelalarıdır.

Brezilya’nın Rio kentinde 1000 kadar irili ufaklı favela bulunmaktadır. Bu favelalardan 200 kadarı çeteler tarafından kontrol edilmektedir.

Rio’nun en büyük favelası Rocinha ve özellikle Michael Jackson’ın "They Dont Care About Us" şarkısına klip çektiği Santa Marta fevalası Brezilya’nın en ünlü favelalarındandır.