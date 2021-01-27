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    Fosil yakıt nedir

    Hidrokarbon ile yüksek oranda karbon içeren doğal enerji kaynaklarına mineral yakıt ya da fosil yakıt denir. Fosil yakıtlar, canlı organizmaların oksijensiz alanda milyonlarca yıl kalmasıyla oluşur.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 09:05
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    Fosil yakıt nedir

    Mineral yakıt adıyla da bilinen fosil yakıtlar, günümüzde kullanımına devam edilen doğal enerji türlerinden biridir.

    Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtların ana başlığı olan fosil yakıtlar, yüksek miktarda karbon ve hidrokarbon barındıran enerji kaynaklarıdır.

    Bu doğal enerji kaynaklarının nasıl oluştuğu ise her zaman merak konusu olmuştur.

    FOSİL YAKIT NASIL OLUŞUR?

    Fosil yakıtların oluşabilmesi için, ölen bitki, hayvan, insan gibi canlıların doğada milyonlarca yıl boyunca oksijensiz bir ortamda kalması gerekir.

    Bir çözülmenin ardından meydana gelen fosil yakıtlar, elektrik ve enerji üretiminde büyük rol almıştır.

    Fosil yakıt nedir #1

    FOSİL YAKIT NE İŞE YARAR?

    Geniş kullanım alanıyla hayatın birçok noktasına kolaylık sağlayan fosil yakıtlardan alınan enerji, panele aktarılan güçle birlikte elektrik olarak da kullanılıyor.

    Günümüz teknolojilerinde fosil yakıtlara eskisinden daha çok ihtiyaç oluşmuş, bu sebeple de özellikle petrole rağbet artmıştır.

    Fosil yakıt nedir #2

    FOSİL YAKIT ALTERNATİFİ

    Artan enerji ihtiyaçlarıyla birlikte ülkeler, yenilenebilir enerji kaynağı üretimi yollarına başvurmuştur.

    Fosil yakıt nedir #3

    FOSİL YAKIT ZARARLARI

    Her alanda katkı sağlayan fosil yakıtlar, ne yazık ki çevreye bu katkıyı sağlayamıyor ve fosil yakıtlar, küresel ısınmanın başrolü haline gelmiş durumda. Fosil yakıtlar, aynı zamanda insan sağlığınında en büyük tehditçilerinden biri...

    Fosil yakıt nedir #4

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