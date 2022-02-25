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    Foya nedir

    Ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha iyi yansıtması ve parlaklığının artması için sürülen maddeye "foya" denir.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 21:18
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    Foya nedir

    Foya, ziynet eşyalarında kullanılan elmas, yakut gibi değerli taşların altına yerleştirilen ve taşı daha parlak gösteren altın, gümüş ya da bakırdan veya karışımından yapılan karışım maddesine verilen isimdir.

    Foya kelimesi Türkçe'de, "foyası meydana çıkmak" deyimi ile sık kullanılır.

    Peki foyası ortaya/ortaya çıkmak ne demektir? İşte hikayesi ve anlamı...

    "FOYASI MEYDANA ÇIKMAK" DEYİMİ

    Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine daha iyi parlaması için foya sürerler. Zamanla sürülen bu foya dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir.

    Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında “foyası meydana çıktı” şeklinde benzetme yapılır.

    Foya nedir #1


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