Foya nedir

Ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha iyi yansıtması ve parlaklığının artması için sürülen maddeye "foya" denir.

Foya, ziynet eşyalarında kullanılan elmas, yakut gibi değerli taşların altına yerleştirilen ve taşı daha parlak gösteren altın, gümüş ya da bakırdan veya karışımından yapılan karışım maddesine verilen isimdir.

Foya kelimesi Türkçe'de, "foyası meydana çıkmak" deyimi ile sık kullanılır.

Peki foyası ortaya/ortaya çıkmak ne demektir? İşte hikayesi ve anlamı...

"FOYASI MEYDANA ÇIKMAK" DEYİMİ

Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine daha iyi parlaması için foya sürerler. Zamanla sürülen bu foya dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir.

Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında “foyası meydana çıktı” şeklinde benzetme yapılır.