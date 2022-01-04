Fraktal nedir

Fraktallar, birbirine benzeyen birçok geometrik şeklin oluşturduğu göz kamaştırıcı şekillerdir.

Örneklerine doğada sıkça rastlayabileceğimiz fraktallar, genellikle geometride karşımıza çıkar.

Bir kar tanesinin veya bir ağaç yaprağının anatomisi, fraktal örneği sayılabilir.

Fraktal kelimesi, “kırılmış” veya “parçalanmış” anlamına gelen Latince “fractus” kelimesinden türetilmiştir.

FRAKTAL ÖRNEKLERİ

Kendi kendini tekrar ederek sonsuza kadar büyüyen ya da küçülen şekilleri, kendine benzer bir cisimde cismi oluşturan parçaları inceler

Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen ölçeklerde yinelenir ve tümüyle soyut nesnelerde bu olay sonsuza kadar sürebilir.

İşte bazı fraktal örnekleri...