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    Fraktal nedir

    Fraktallar, birbirine benzeyen birçok geometrik şeklin oluşturduğu göz kamaştırıcı şekillerdir.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 13:51
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    Fraktal nedir

    Örneklerine doğada sıkça rastlayabileceğimiz fraktallar, genellikle geometride karşımıza çıkar.

    Bir kar tanesinin veya bir ağaç yaprağının anatomisi, fraktal örneği sayılabilir.

    Fraktal kelimesi, “kırılmış” veya “parçalanmış” anlamına gelen Latince “fractus” kelimesinden türetilmiştir.

    FRAKTAL ÖRNEKLERİ

    Kendi kendini tekrar ederek sonsuza kadar büyüyen ya da küçülen şekilleri, kendine benzer bir cisimde cismi oluşturan parçaları inceler

    Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen ölçeklerde yinelenir ve tümüyle soyut nesnelerde bu olay sonsuza kadar sürebilir.

    İşte bazı fraktal örnekleri...

    Fraktal nedir #1

    Fraktal nedir #2

    Fraktal nedir #3


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