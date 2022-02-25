Fular nedir

Fular, çeşitli amaçlarla boyuna takılan, farklı model ve desenleri olan aksesuardır.

Dilimizde çok fazla kullanılan kelimelerden biri olan fular, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Kadınların boynuna bağladığı, kare şeklinde, başörtüsünden daha küçük bir kıyafet tamamlayıcısıdır.

SÜS AMAÇLI KULLANILAN AKSESUAR

Genellikle süs amaçlı kullanılan bir aksesuardır.

Çok ince ipek ve pamuklu bir kumaştan yapılmıştır.

Giyilen kıyafetin renklerine uyumlu seçilir.Verildiği kişiyi sevindiren bir hediye niteliği taşır.

BOYUNA TAKILAN ATKI

Fular kelimesi tarihte bilinen ilk kez "boyuna sarılan atkı" Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati (1892) eserinde yer almıştır.

Fularların desenleri ve renkleri sık sık değişir ama modası hiç geçmez.