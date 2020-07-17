Dolar
6.8617
0.0802%
Euro
7.8463
0.4673%
Altın
1810.66
0.741%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
62861.99
0.0469%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Garig nedir

    Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşan bitki topluluklarına garig adı verilir.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 17:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Garig nedir

    Lavanta, kekik, funda, yasemin, süpürge çalısı gibi türleri bulunan bitki topluluğu garig, frigana diye de bilinir.

    Genelde diz boyunu geçmeyen, Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşur.

    GARİG TÜRLERİ

    Garigleri oluşturan bitkilerin tohumları rüzgarla kolayca taşınabildiği gibi kolayca da yayılır. Garig kapsamında sayılabilecek bitki topluluklarının başlıcaları ise şunlardır:

    "Abdestbozan otu, laden, nane, funda, adaçayı, keçiboğan, dalak otu, sütleğen, çalba, yasemin."

    Garig nedir #1

    TÜRKİYE’DEKİ YAYGINLIĞI

    Türkiye'de gariglerin yaygın olduğu bazı sahalar; Akdeniz Bölgesindeki Mut havzası, Ege'de Çeşme dolayları, Karaburun yarımadasının batı bölümü, İzmir'de yamanlar dağı, Dumanlı dağ çevresi, Bodrum ve Bergama dolaylarıdır.

    Görüş Bildir