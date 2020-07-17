Garig nedir

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Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşan bitki topluluklarına garig adı verilir.

Lavanta, kekik, funda, yasemin, süpürge çalısı gibi türleri bulunan bitki topluluğu garig, frigana diye de bilinir.

Genelde diz boyunu geçmeyen, Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşur.

GARİG TÜRLERİ

Garigleri oluşturan bitkilerin tohumları rüzgarla kolayca taşınabildiği gibi kolayca da yayılır. Garig kapsamında sayılabilecek bitki topluluklarının başlıcaları ise şunlardır:

"Abdestbozan otu, laden, nane, funda, adaçayı, keçiboğan, dalak otu, sütleğen, çalba, yasemin."





TÜRKİYE’DEKİ YAYGINLIĞI

Türkiye'de gariglerin yaygın olduğu bazı sahalar; Akdeniz Bölgesindeki Mut havzası, Ege'de Çeşme dolayları, Karaburun yarımadasının batı bölümü, İzmir'de yamanlar dağı, Dumanlı dağ çevresi, Bodrum ve Bergama dolaylarıdır.