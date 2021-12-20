Genital varis nedir

Genital varis; son zamanlarda kadınlarda oldukça sık görülür ve birden fazla sebebi olabilir. Alt karın ağrılarının sebeplerinden birisidir.

Genital varis; ülkemizde sık rastlanan ancak genellikle tanısı konulamayan bir varistir.

Son yıllarda ise kadınlarda artış göstermeye başlayan genital varis, genital bölge dışında kasığın iç kısımlarında oluşur.

GENİTAL VARİS NEDİR

Rahim ve yumurtalık toplardamarlarının genişlemesidir. Alt karın ağrılarının sebeplerinden birisidir ve kadınlarda görülme olasılığı fazladır.

Genital varis; toplardamarlardaki kapak yetmezliği, toplardamar tıkanıklığı, hormonlar, rahim ve yumurtalıktaki kan akımının yavaşlamasına ve damarların genişlemesine neden olabilir.

Varislerin tedavisinde öncelikle altta yatan neden tespit edilmelidir. Tedavi günübirlik, genel anestezi gerektirmeden, anjiografi ünitesinde yapılır. Yapılan tedaviye rağmen bacak varisleri tekrarladığında birlikte olabilecek pelvik konjesyon sendromu araştırılmalıdır.