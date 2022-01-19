Gidon nedir

Kulağa garip gelen kelimelerden biri olan gidon, aslında bisikletin ön kısmındaki dümen vazifesi gören kısmıdır.

Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan gidon, bisiklet ile karşımıza çıkmaktadır.

Burnunuzun direkt olarak altında yer alan gidon boğazı belki de sürüş esnasında bisikletin en çok göz göze geldiğiniz parçasıdır.

Gidon, ellerin tutunması ve aynı zamanda dümen vazifesini gören,üzerinde fren mekanizması da olan bisikletin ön bölümüdür.

GİDON TDK ANLAMI

Gidon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK anlamı ise şu şekildedir:

- Yönelteç

- Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak, fors



