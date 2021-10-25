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- Gri madde nedir
Gri madde nedir
Gri madde; nöron hücre gövdelerinin mevcut olduğu ve miyelin kılıfı olmayan bölgedir. Gri maddeyi artırmak için bazı yollar denenebilir. Bu kişisel yetenek ve öğrenme yeteneklerini artırmaktadır.
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 09:06
- Güncelleme : 25.10.2021 - 09:43
Daha yüksek bir gri madde, hem kişisel hem de öğrenme yeteneklerini artmaya yardımcı olur.
Gri madde yaşla birlikte azalmaktadır ancak bazı uygulamalar yeniden artırmayı destekler.
GRİ MADDE NEDİR
Gri madde; kılcal damarlardan oluşan merkezi sinir sisteminin önemli bir bileşenidir.
Nasıl düşünmemiz, nasıl hissetmemiz ve hangi türde davranışlarda bulunmamız gerektiğini öğretmektedir.
Bilgi işlemi konusunda görevli olan gri madde; beynin nöronal hücre gövdelerinin büyük çoğunluğunu içerir.
GRİ MADDEYİ ARTIRMANIN YOLLARI
- Meditasyon
- Egzersiz yapmak
- Oyun oynamak
- Omega-3 tüketmek
- Kötü alışkanlıklardan kurtulmak
- Yeme düzenini değiştirmek