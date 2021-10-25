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    Gri madde nedir

    Gri madde; nöron hücre gövdelerinin mevcut olduğu ve miyelin kılıfı olmayan bölgedir. Gri maddeyi artırmak için bazı yollar denenebilir. Bu kişisel yetenek ve öğrenme yeteneklerini artırmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 09:43
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    Gri madde nedir

    Daha yüksek bir gri madde, hem kişisel hem de öğrenme yeteneklerini artmaya yardımcı olur.

    Gri madde yaşla birlikte azalmaktadır ancak bazı uygulamalar yeniden artırmayı destekler.

    GRİ MADDE NEDİR

    Gri madde; kılcal damarlardan oluşan merkezi sinir sisteminin önemli bir bileşenidir.

    Nasıl düşünmemiz, nasıl hissetmemiz ve hangi türde davranışlarda bulunmamız gerektiğini öğretmektedir.

    Bilgi işlemi konusunda görevli olan gri madde; beynin nöronal hücre gövdelerinin büyük çoğunluğunu içerir.

    GRİ MADDEYİ ARTIRMANIN YOLLARI

    • Meditasyon
    • Egzersiz yapmak
    • Oyun oynamak
    • Omega-3 tüketmek
    • Kötü alışkanlıklardan kurtulmak
    • Yeme düzenini değiştirmek

    Gri madde nedir #1

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