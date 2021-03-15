Gümrüğe takılan ürünler nasıl satın alınır? Gümrükte kalanlar nerede satılır?

Gümrüğe takılan ürünler nasıl satın alınır? Gümrükte kalanlar nerede satılır?

Gümrük malları, gümrük idarelerince satılan ve belirli bir süre sonra tasfiye edilen eşyalardır. Peki gümrük takılan eşyalar nasıl ve nereden satın alınır?

Yurt dışından sipariş edilen, unutulan veya faturası olmadığı için gümrüğe takılan ürünler, sahiplerinden umutları kesilince satışa sunuluyor.

Cep telefonundan, dizüstü bilgisayara, fotoğraf makinesinden süs eşyasına ve oyuncaklara kadar havalimanlarında yolcular tarafından unutulan ürünler uzun süre bekletildikten sonra alınmayınca ihale yapılarak satışa çıkarılıyor.

Bu ürünleri Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan gümrük perakende satış mağazalarından da ulaşmak mümkün. Vatandaşlar, daha uygun fiyata satılan gümrüğe takılan eşyaların nasıl ve nereden alındığına dair detayları araştırıyor.

İşte gümrüğe takılan veya unutulan ürünleri satın almanız için bilmeniz gerekenler..

GÜMRÜĞE TAKILAN ÜRÜNLER NASIL SATIN ALINIR?

Tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından gümrüklere getirilip mevzuata uygun şekilde gümrük işlemleri tamamlanmayan eşyalar ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yakalanan eşyalar, Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre tasfiye işlemine tabi tutulurlar.

Tasfiye işlemi; tasfiyelik hale gelen eşyaların gümrük idareleri tarafından depolardan alınarak, bu yerlerin bir nevi temizliğinin yapılması anlamına gelir.

Amaç; depolarda bekleyen tasfiyelik hale gelen eşyaların bir an evvel bulundukları yerden kaldırılarak yeni gelecek eşyaların kontrolünün daha etkin biçimde yapılmasının temin edilmesi ile tasfiyelik hale gelen ve ekonomik ömrü/faydası bulunan eşyaların bir an önce ekonomiye kazandırılması, insani yardım, doğa ve çevrenin korunması ve de toplum yararına faaliyetlere sevk edilmesidir.

Bu nedenle ihale yoluyla satış yöntemi ve perakende satış yöntemi kullanılarak satışa sunulur.

İnsan, bitki, hayvan ve çevre sağlığı yönünden ülkeye girişinde bir sakınca bulunmaması koşuluyla başka bir ifadeyle ithali yasak olmaması koşuluyla her türlü eşya ihale yoluyla veya perakende şekilde satışa sunulabilmektedir.

Hangi tasfiye yolunun kullanılacağına ise gümrük idareleri karar vermektedir.

GÜMRÜK MALLERİ NEREDE SATILIR?

Yurt dışından getirilen ama bir sahipleri tarafından gümrükten çekilmeyen, veya gümrüğe takılan getirilmesi yasak olan malları gümrük satış mağazalarında bulabilirsiniz.