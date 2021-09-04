Hemzemin geçit nedir

Farsça kökenli bir kelime olan hemzemin, "aynı seviyede, aynı düzeyde, yüksekliği aynı olan" anlamında kullanılıyor. Demiryoluyla karayolunun kesiştiği yerlere "hemzemin geçit" deniliyor.

Hemzemin geçit olarak adlandırılan bölgelerden gelen kaza haberleriyle birlikte kelime anlamı da merak konusu oldu.

Hemzemin geçit kısaca tren yolu ile kara yolunun aynı seviyede birbiri ile kesşitği noktadır.

Hemzemin geçtilerde tren yolu karayolundan geçer. Taşıtlar hemzemin geçitlerden güvenli bir şekilde geçebilsein diye hemzemin geçit bariyer yada ışık sistemi ile korunur.

HEMZEMİN GEÇİT LEVHASI

Hemzemin geçit levhası ince uzun bir levha üzerinde eğik çizgilerin bulunduğu bir levhadır.

Levha üzerinde bir adet eğimli kırmızı şerit varsa 100 metre, iki adet eğimli kırmızı şerit varsa 200 metre ve üç adet eğimli şerit varsa 300 metre sonra demir yolu olduğunu göstermektedir.