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    İdari izin nedir

    İdari izin; 657 sayılı kanun kapsamında yer alır ve devlet memurlarını kapsayan bir izindir.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 16:06
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    İdari izin nedir

    İdari izin, devlet memurlarını kapsamaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün izin ilan edilmesidir.

    İDARİ İZİN NEDİR

    İdari izin; 657 sayılı kanun kapsamında yer alan, devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İznin kullanılması durumunda çalışanın maaşından kesilmesi ya da yıllık izinden düşülmesi söz konusu değildir.

    ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ

    İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmuyor.

    İdari izin nedir #1

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