İstiridye nedir

Birçok ülkede insanlar tarafından besin kaynağı olan ve yapı olarak çift kabuklu olan istiridye, hem erkek hem de dişi organa sahip bir hayvandır.

İstiridye, yassı solungaçlar sınıfından gelen ılıman ve sıcak denizlerde toplu halde yaşayan çift kabuklu bir hayvan çeşididir.

Bu hayvan çeşidinin yapı olarak ayakları ve kafaları yoktur, yer değiştiremezler.

SU İLE BESLENİRLER

Solungaç solunumu yapan istiridyeler, bitkisel veya hayvansal planktonları da alarak su ile beslenirler.

Pek çok ülkede besin kaynağı olarak kabul edilmekte ve tüketilmektedir. Bu tür hayvanı insanların dışında ahtapot ve balinalar da tüketmektedir.

BESİN ORTAMININ ZENGİN OLDUĞU ALANLARDA 50 YIL KADAR YAŞAYABİLİRLER

İstiridyeler, kirli sular ve çamurlu zeminler sebebiyle hayatta kalmakta zorluk çekebilmektedir.

Besin ortamının zengin olduğu alanlarda ise 50 yıl kadar dahi yaşayabilmektedir.

HEM ERKEK HEM DE DİŞİ ÜREME ORGANINA SAHİPTİR

İstiridyeler hem erkek hem dişi üreme organına sahiptir.

Böylece istediği zaman dişi istediği zaman erkeğe dönüşebilmesi daha kolay ve hızlı bir şekilde çoğalabilmesine yardımcı olmaktadır.

Bu ilginç özellik dünyada çok az canlıda görülmektedir.

İSTİRİDYE VE MİDYE ARASINDAKİ FARKLAR