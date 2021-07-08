İzobar nedir

İzobar; meteoroloji alanıyla ilgilidir ve kimya sektöründe de kullanılmaktadır.

Meteoroloji alanında kullanılan izobar, hava basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere denir.

İZOBAR NEDİR

İzobar, aynı barometrik basınç değerine sahip noktaları birleştiren çizgilere verilen isim olarak geçmektedir.

İZOBAR NE İŞE YARAR

Hava kütlelerinin dünyanın farklı bölgelerinde büyüklüğü ya da küçüklüğü üzerinden coğrafi hareket sağlaması, izobarın en önemli görevlere içerisinde yer alır. Böylece hava kütleleri hareket ederek etkin şekilde hava basıncının oluşmasına imkan verir.



