İzolasyon nedir

Koronavirüs pandemisi ile daha sık duyduğumuz izolasyon kelimesi, hastalığı bulaştırmamak için toplumdan uzaklaşmak anlamına gelir.

İzolasyon kelimesi, koronavirüs salgını ile birlikte hayatımızda baş köşeye oturdu.

Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan pandemi sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları, salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşıyor.

Karantina ile aynı anlama geldiği düşünülse de "izolasyon" ve "karantina" arasında fark vardır.

İZOLASYON VE KARANTİNA

Karantina, enfekte olmuş bir başka kişiyle temasta bulunmuş olan veya bir risk bölgesinden geri dönen bir kişiye hastalık bulaşıp bulaşmadığının kesinleşmemiş olduğu durumlarda gerekli hale gelir.

İzolasyon ise, koronavirüsün varlığı tespit edildiyse, yani test sonucu pozitif ise gündeme gelir.

SOSYAL İZOLASYON

Tüberküloz ya da grip gibi birçok farklı havadan bulaşan hastalıkların önüne geçebilmek için, bunların yayılmasını önlemek amaçlı kişinin toplumdan kendini kısmen veya tamamen uzaklaştırması sosyal izolasyondur.

Özellikle okul ya da market ile beraber festival gibi çok farklı alanın kapatılması üzerine ele alınır ve uygulanır.