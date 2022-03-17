Japon ensefalit virüsü nedir

Sivrisinek ısırığı sonucu ortaya çıkan Japon ensefalit virüsü, beyin hasarı beraberinde ölümle sonuçlanan bir virüstür.

Japon Ensefalit Virüsü, (JEV) sivrisinek ısırığıyla yayılıp, beyin hasarı ve ölüme neden olan akut beyin iltihabıdır.

Bu virüs, Cluez türü sivrisineklerden bulaşırken; domuzları, çeşitli yabani kuşları enfekte eder.

Sivrisinekler virüsü domuzlardan ve yabani kuşlardan aldıktan sonra hastalık yayıcı özelliğini kazanıyor.

Sivrisinek beslenme süreci esnasında hayvanlara ve insanlara Japon Ensefaliti virüsünü taşınmaktadır.

Hastalık insandan insana öpüşme, dokunma ile veya hayvanlardan insana direkt bulaşmıyor.

BELİRTİLERİ NELER

Belirtiler Enfeksiyonların çoğu belirtisiz veya hafif belirtilerle seyreder.

Virüs ile enfekte kişilerin %1’inde klinik hastalık gelişir.

Kuluçka süresi 5-15 gündür. Belirti veren vakalarda hastalığın şiddeti değişiklik gösterir.

Hafif enfeksiyondan, ateş, baş ağrısı, kusma veya aseptik menenjite kadar değişen tablolar oluşabilir.

Enfekte kişilerin küçük bir yüzdesinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtiler ile beyin iltihabı (ensefalit) gelişir.

İyileşme gerçekleştikten sonra nörolojik hasar kalabilir.

Ağır klinik vakaların % 25’inde sonuç ölümcüldür.

HASTALIĞIN TANI VE TEDAVİSİ

Tanı ve Tedavi Tanı için kan ve Beyin Omurilik Sıvısı tetkikleri yapılır. Hastalığın belirli tedavisi yoktur.

Ağır vakalar hastaneye yatırılarak destek tedavisi (solunum desteği, sıvı desteği) uygulanır.

NERELERDE GÖRÜLÜR

Öncelikle pirinç üretimi ve sulamasıyla ilgili olarak kırsal tarım alanlarında bulaşma olur.

Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Rusya federasyonunun doğu kesimlerinde, ılıman bölgelerde hastalık çoğunlukla yaz ve sonbahar aylarında oluşur.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde risk yıl boyunca devam eder.

KISA SÜRELİ SEYEHATLERDE BULAŞ ORANI DÜŞÜK

Japon Ensefaliti riski özellikle kentsel alanlarda, kısa süreli seyahatlerde çok düşüktür.

Muson mevsimi boyunca risk yüksek olarak belirlenirken, bu durum konaklama tipine, faaliyetlere ve seyahat süresine göre değişir.