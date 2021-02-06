Kahvenin içine hindistan cevizi yağı eklenir mi? Kahveye hindistan cevizi yağı eklemek faydalı mı?

Hindistan cevizi yağı eklenmiş kahve, popüler içecekler arasında yer alıyor. Bu kahve, yağ yakımını ve vücudun direncini artırıyor. İşte, Hindistan cevizi yağı eklenmiş kahvenin sağlığa faydaları...

Son dönemlerde, aşırıya kaçılmadığı sürece sağlığa faydalı olduğu bilinen kahveye çeşitli sağlıklı alternatifler eklenmeye başlanmıştır. Bu sağlıklı alternatiflerden biri de Hindistan cevizi yağıdır.

Birçok sporcunun da kullanmaya başladığı Hindistan cevizi yağı eklenmiş kahve, yağ yakımını ve vücudun direncini artırmaktadır. Bu nedenle yağlı kahve, kilo vermek ve zinde kalmak isteyen kişilertarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Peki, Kahveye Hindistan cevizi yağı eklemek faydalı mı? İşte, popüler içecekler arasında yerini alan Hindistan cevizi yağı eklenmiş kahve hakkında bilmeniz gerekenler...

KAHVEYE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI EKLEMEK FAYDALI MI?

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, günde 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı eklenmiş kahvenin yağ yakımını %10 oranında artırdığı ve her gün 200 kalori daha fazla yakmaya yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Uzmanlar, orta zincirli yağ asitlerine sahip olan Hindistan cevizi yağının metabolizma hızını artırarak tokluk süresini uzattığını ve az yiyerek doymayı sağladığını belirtmişlerdir.

Bu yağ yakıcı kahveyi kullananların daha tok, enerjik ve kolay kilo verdiği görülmüştür. Aynı zamanda bu kahve, bağırsakların iç yüzeyini temizleyerek kabızlığa çözüm olduğu tespit edilmiştir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Sindirim sistemini hızlandırıp kabızlığı giderir.

Uzun süre tokluk hissi verip kalori alımını azaltır.

Diyette baş ağrısı, yorgunluğu önler.

Konsantrasyon artışı sağlar.

Yağ yakımı ve metabolizmayı hızlandırır.

NASIL HAZIRLANIR?

Bir büyük fincan kahveye, 2 tatlı kaşığı organik Hindistan cevizi yağı ekleyin ve karıştırın. Yanında büyük bir bardak suyla birlikte için.

Bir başka tarif;

Bir fincan filtre kahve içine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyip karıştırın. İsterseniz bu karışıma süt ve tarçın da koyup blender’da karıştırabilirsiniz.



