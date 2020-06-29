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    Kalimba nedir

    Kalimba, Afrika'ya özgü bir müzik enstrümanıdır.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 18:00
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    Kalimba nedir

    1900'lü yılların başında Nijerya'nın güneydoğu kesiminde kullanılmaya başlandığı bilinen Kalimba, kademeli olarak yerleştirilen metal parçaların oturduğu tahtadan bir taban biçimindedir.

    Birçok fazla isimle bilinen müzik aletinin, bölgedeki en yaygın adı ise Mbira'dır.

    Bunun dışında bölgede Kalimba için; likembe, mbila, mbira huru, mbira njari, mbira nyunga nyunga vb. isimler de kullanılmaktadır.

    Kalimba nedir #2

    DİNİ TÖRENLERDE DE KULLANILIR

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zimbabwe'de çoğunlukla düğün ve sosyal toplantılarda kullanıldığı bilinen Kalimba, dini törenlerde de çalınmaktadır.

    Söz konusu müzik aletinin, etnomüzikolog Hugh Tracey tarafından, 1950'li yıllardan itibaren Güney Afrika'dan ihraç edildiği ve Kalimba'nın Afrika dışında da yaygınlaştırıldığı bilinmektedir.

    Ortaya çıktığı ilk dönemlerde dilleri, bambu parçalardan yapılan Kalimba'nın bu kısımları, zaman geçtikçe metal aksamlara çevrilmiştir.

    İLK OLARAK 1300 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ

    Öte yandan, Kalimba'nın ilk olarak 1300 yıl önce Batı Afrika kıyılarındaki Zambezi Nehri'nde görüldüğü de bilinmektedir.

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