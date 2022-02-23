Euro
15.68
0.26%
Dolar
13.80
-0.02%
Altın
840.73
-0.34%
Borsa
2038
1.03%
Bitcoin
539.919
3.65%
BTXN Coin
39.90
4.42%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Kanayan diş etlerinin sebebi: Gingivit nedir

    Diş etlerinde meydana gelen iltihaplanma nedeniyle, kanama ve hassasiyet ile ortaya çıkan rahatsızlıktır. Gingivit, tedavi edilmediğinde ciddi hasarlara neden olabilir.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 13:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanayan diş etlerinin sebebi: Gingivit nedir

    Gingivit, halk arasında bilinen adıyla diş eti iltihabıdır.

    Diş ve diş eti sağlığının ileri boyutlu ve diş kaybına sebep olan hastalıkları; gingivitis gibi küçük çaplı iltihaplanmalarla başlayabilir.

    Gingivitin ortaya çıkması diş çevresindeki diş etinin tahriş, kızarıklık ve şişmesine neden olur.

    Gingivitis oluşumundaki temel nedenler arasında; dişte plak birikmesi, fırçalama kaynaklı zedelenmeler ve yanlış diş ipi kullanımı sayılabilir.

    GİNGİVİT BELİRTİLERİ

    Gingivit gelişen diş etlerinin ve ağız içi yapısının, hastalarda sebep olduğu belirtiler şu şekildedir:

    • Hassas diş etleri, kızarıklık ve şişlik
    • İltihap bölgesinde beyaz renkli topaklanma oluşumu
    • Diş fırçalama sırasında tekrar eden kanamalar
    • Diş eti çekilmeleri
    • Diş etinin deformasyonu sebebiyle dişlerin sallanması (gevşeklik)
    • Sıcak veya soğuk besin tüketiminde, diş etinde aşrı hassasiyet
    • Ağızda iltihap kaynaklı kötü koku

    Kanayan diş etlerinin sebebi: Gingivit nedir #1

    AŞAMALARI

    Gingivitin üç farklı aşaması vardır ve her bir aşamada farklı belirtiler görülür:

    İLK LEZYON

    Diş fırçalama esnasında hafif bir kanama ortaya çıkar. Diş etlerindeki kırmızılık güçlükle fark edilir.

    ERKEN LEZYON

    Diş fırçalama sonucunda ortaya çıkan kanama daha belirgindir, diş etleri kırmızıdır ve ilk olarak şişkinlik ortaya çıkar.

    YERLEŞMİŞ LEZYON

    Gingivit şiddetli seyreder. Kendiliğinden kanama görülür.

    Kanayan diş etlerinin sebebi: Gingivit nedir #2

    GİNGİVİT TEDAVİSİ

    Gingivit çoğu zaman kişilerde kendiliğinden iyileşerek herhangi bir tedavi gerektirmez. Yalnızca bu rahatsızlık için ağız hijyenine dikkat etmek gerekir.

    Ağızda ortalama iyi bir hijyen sağlamak için günde en az 2 kez diş fırçalamak, bir kez diş ipi kullanmak ve diş doktorundan senede bir ağız bakımı tedavisi almak gerekir.

    Fakat iltihabın ilerlemiş olması ile 4 - 5 günden uzun sürmesi durumunda mutlaka bir diş doktoruna başvurulması gerekir.

    Kanayan diş etlerinin sebebi: Gingivit nedir #3

    TEDAVİ EDİLMEZ İSE;

    • Diş kaybına neden olur.
    • Dişin altında bulunan dokunun ve çene kemiğinin tahrip olmasına sebep olur.
    • İltihabın ilerlemesi ve çene kemiğine kadar yayılmasına sebep olur.
    • Bakterilerin diş eti dokusu ile kan dolaşımına sızarak bazı rahatsızlıklara neden olabilir.

    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Didem Soydan, siyah mini elbisesini gösterdi
    Magazin

    Didem Soydan, siyah mini elbisesini gösterdi

    '5 Rus bankasına yaptırım uyguladık'
    Dünya

    '5 Rus bankasına yaptırım uyguladık'

    Görüş Bildir