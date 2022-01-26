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    Kaplıca nedir

    Yer altı sularının yeryüzüne çıktığı oluşuma kaplıca ismi verilmiştir. Şifa kaynağı olan bu su, içerdiği mineraller nedeniyle çok sayıda hastalığa iyi gelmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 18:02
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    Kaplıca nedir

    Şifalı su olarak bilinen kaplıcalar, yer altında bulunan jeotermal enerji kaynaklarının yer yüzüne çıkması ile oluşan doğal oluşumlardır.

    Birçok araştırmalara konu olan kaplıcalar, halk dilinde ılıca veya banyo olarak da adlandırılır.

    Roma döneminden bu yana varlığını sürdüren termal kaplıcalar, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmış bilinen en eski alternatif tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

    TERMAL SULARIN FAYDALARI

    • Eklem hareketlerini iyileştirmek, daha esnek hareket edebilmek için termal tatil düşünebilirsiniz.
    • Kas spazmlarının ve kasılmalarının azaltılması konusunda fayda sağlayan termal sular kadınlarda regl sancılarının azalması konusunda da destekleyici olmaktadır.
    • Kan dolaşımının ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcıdır.
    • Şişlik veya ödem gibi sorunların azalması konusunda fayda sağladığı için yaşlılık dönemlerinde veya kilo verme süreçlerinde deneyebilirsiniz.
    • Termal su, cildi nemlendirip temizlemesi açısından da faydalıdır.
    • İltihap giderici ve önleyici etkiler yaratması açısından değerli olan kaplıca suları cilt dokusu üzerinde iyileştirici etkiler sunar.
    • Cildinizin ve saçlarınızın kaybettiği minerali yeniden kazanmasını da yardımcı olur.

    Kaplıca nedir #1

    KIZILCAHAMAM KAPLICALARI

    Ankara’nın termal tesisleri ile öne çıkan ilçesi Kızılcahamam, şifalı sularıyla her yıl binlerce insana şifa oluyor.

    Termal tesislere gelen ılıca sularının sıcaklığı 47 °C’yi bulurken bu suların özellikle karaciğer, mide ve safra kesesi rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade ediliyor.

    Romatizmal hastalıklardan şikayet edenler için oldukça etkili olan Kızılcahamam kaplıcaları, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

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    Kaplıca nedir #4


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